C'est en réalité les matchs des deux équipes franciliennes du Puc et de Drancy qui ont été reportés par la fédération. Le Puc devait recevoir Annecy, et Drancy se déplacer à Genève. Mais les trains entre la région savoyarde et Paris ont été annulés en raison de la grève des employés de la SNCF. En milieu de semaine, ni Drancy pour aller à Genève, ni Annecy pour venir au Puc, n’ont réussi à modifier leurs conditions de transports. La première date de report officielle se situe le 5 février, mais elle contraindrait les équipes à disputer six matchs de suite. A suivre.