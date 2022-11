L'ensemble des résultats de la dixième journée :

Poule 1 :

Battu à domicile par Aubenas, Nîmes abandonne son fauteuil de leader et se retrouve deuxième, à deux points du Stade Métropolitain, qui a obtenu le point du bonus offensif face à Bédarrides-Châteauneuf. Au pied du podium, La-Seyne-sur-Mer s'est inclinée à Mâcon, tout comme Dijon, défaits de deux petits points à Rumilly. De son côté, Graulhet a largement dominé Vienne et a récupéré la cinquième place. Lanterne rouge de la poule 1, Beaune a remporté son deuxième match de la saison face à Marcq-en-Baroeul.

Nîmes - Aubenas : 16-24

Mâcon - La-Seyne-sur-Mer : 13-6

Rumilly - Dijon : 36-34

Graulhet - Vienne : 34-6

Stade Métropolitain - Bédarrides-Châteauneuf : 44-14

Beaune - Marcq-en-Baroeul : 19-13

Poule 2 :

Face au Bassin d'Arcachon, Auch a obtenu son premier bonus offensif de la saison et a retrouvé sa place de leader. Egalement sur le podium, le choc entre Périgueux et Niort a souri aux Périgourdins et leur a permis de s'installer en deuxième position. Autre grosse affiche de cette dizième journée, Lannemezan a dominé Saint-Jean-de-Luz et s'est grâce à cette victoire rapproché du podium. Dans le bas du tableau, Tyrosse s'est incliné devant ses supporters face à Marmande. Floirac a de son côté perdu sur la pelouse de Limoges.

Auch - Bassin d'Arcachon : 48-20

Périgueux - Niort : 19-18

Tyrosse - Marmande : 17-20

Anglet - Fleurance : 19-25

Lannemezan - Saint-Jean-de-Luz : 23-17

Limoges - Floirac : 16-13

Le programme de la onzième journée

Poule 1 :

Dijon - Mâcon :

Marcq-en-Baroeul - Rumilly :

La-Seyne-sur-Mer - Nîmes :

Aubenas - Graulhet :

Vienne - Stade Métropolitain :

Bédarrides-Châteauneuf - Beaune :

Poule 2 :

Bassin d'Arcachon - Périgueux :

Niort - Tyrosse :

Marmande - Anglet :

Fleurance - Lannemezan :

Saint-Jean-de-Luz - Limoges :

Floirac - Auch :