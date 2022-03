Le Mondial des clubs amateurs est lancé !

C'est une bien belle idée qu'ont présentée mardi après-midi, dans les entrailles du stade Jean Bouin à Paris, le directeur de la Coupe du monde 2023 Claude Atcher, le vice-président de la FFR Henri Mondino ou l'élu à la Ligue Paca et président du club de Port-de-Bouc, Christian Torres. Ainsi, en parallèle de l'évènement planétaire que nous attendons tous, sera organisée sur plusieurs stades de la région Provence Alpes Cote d'Azur (Digne les Bains, Arles, Portde-Bouc, Fréjus, Saint-Maximin, Sisteron et Manosque), le premier Mondial des clubs amateurs. Du 22 au 30 septembre 2023, celui-ci rassemblera près de 600 joueurs de vingt nations différentes (lire plus bas) au fil d'un tournoi inédit.

En préambule, Henri Mondino, en charge des territoires à la fédération, expliquait ceci : " Nous sommes très fiers de ce projet, évidemment soutenu par France 2023 et Claude Atcher, son directeur. Pour tout vous dire, l'histoire a démarré par un heureux hasard : il y a quelques années, on s'est ainsi aperçu que dans les Hautes Alpes, certains lieux étaient totalement abandonnés du rugby français, quasi déserts d'un point de vue sportif. En s'y rendant avec plusieurs élus de la FFR, on a malgrè tout trouvé là bas des hommes et femmes extraordinaires, véritablement dédiés à leurs clubs. " Il marquait une pause, poursuivait ainsi : " Pour les aider, on s'est alors engagé à organiser un France-Angleterre des moins de 18 ans. Ce fut un match exceptionnel et un déclic, pour nous tous. Parallèlement à ça, Jérémy (Teyssier, le fondateur du Mondial amateur) a créé le Tournoi des 6 Nations des clubs amateurs et au regard du succès de ces deux expériences (3500 spectateurs pour les moins de 18 ans français, 2500 pour le 6 Nations amateur...), a germé l'idée de cette Coupe du monde. Dans la foulée, on a soumis ce projet à Claude Atcher, qui a été séduit ". Celui-ci confirmait, mardi après-midi : " Quand ces gens sont venus nous voir, je me suis aperçu que c'était une aventure qui correspondait à l'ambition de France 2023 : car il va bouger les lignes, marquer l'histoire. C'est la première fois qu'un événement professionnel va rendre hommage au monde amateur. Vous savez, on a tous été des amateurs, on a tous croqué dans des citrons, joué sur des terrains avec des trous... Et quel bonheur que d'être passé par cette formidable école de sport et de pouvoir désormais lui rendre hommage, via cet événement. "

Digne-les-Bains représentera la France

Mais concrètement, comment se déroulera la compétition dont le budget est estimé à 1,2 millions d'euros ? Jérémy Teyssier, le fondateur du projet et président du Rugby Club de Digne, explique à présent : " Concernant le temps de jeu, et puisque la compétition est resserrée sur huit jours, nous sommes limités par les règles World Rugby : ce sera donc des matchs de deux fois quinze minutes ". Quid du niveau des équipes, alors ? Et comment s'assurer qu'elles seront bien sur un pied d'égalité ? Après tout, " niveau amateur " veut à la fois tout dire et rien dire . " Quand on a fait le Tournoi des 6 Nations des clubs amateurs en 2018, poursuit Teyssier, on ne connaissait pas les niveaux des clubs sélectionnés. On avait simplement demandé dans le cahier des charges aux clubs contactés qu'ils soient 100 % amateurs et il n'y eut pas, cette année là, de gros écarts de niveaux. Moi, je suis par exemple fier de dire que je file 0 euro à mes joueurs à Digne et que ce sera le cas de toutes les équipes représentées lors de ce Mondial 2023. " À ce sujet, Henri Mondino ajoutait, non sans humour : " Je suis le garant de cet état d'esprit, de cette équité sportive. Si une équipe présente deux extraterrestres, on adaptera le règlement, on les handicapera d'une façon ou d'une autre, en les faisant jouer avec une main dans le dos ou en leur faisant avaler quelques bières la veille... Le but, c'est avant tout de prendre du plaisir ".

Lors du Mondial amateur, c'est le club de Digne-les-Bains (Division Honneur) qui sera chargé de représenter la France et intègrera la Poule A de la compétition, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie, de l'Uruguay ou de l'Algérie. " Le choix de Digne est ici arbitraire, conclut Jérémy Teyssier . Là-dessus, j'ai juste voulu faire plaisir à mes joueurs, qui sont aujourd'hui tous très fiers de représenter la France et donneront tout pour réussir ". L'Afrique du Sud sera représentée par le plus vieux club du pays, Hamilton Sea, quand l'Angleterre enverra le club de la ville de Rugby, mère de ce jeu. L'équipe tonguienne de Kolomtu'a, violemment secouée par une récente catastrophe naturelle et aujourd'hui dépourvue d'argent, sera quant à elle été intégralement invitée par France 2023. En conclusion, les phases finales de la compétition (quarts, demi-finales, finale) se dérouleront sur le terrain de Digne-les-Bains. Vivement demain, non ?

Les poules de la compétition

Poule A (Port-de-Bouc)

Digne-les-Bains (France)

Te Awamutu (Nouvelle-Zélande)

Foligno (Italie)

Carrasco (Uruguay)

Bejaia (Algérie

Poule B (Saint-Maximin)

Ecosse (à définir)

Ennis (Irlande)

Hamilton Sea (Afrique du Sud)

Kolomotu'a (Tonga)

Chili (à définir)

Poule C (Arles)

Llandaf (pays de Galles)

Australie (à définir)

Yamacia (Fidji)

Devebi Tbilissi (Géorgie)

Chili (à définir)

Poule D (Fréjus)

Rugby Lion FC (Angleterre)

Kamaishi (Japon)

Roldan Rugby Club (Argentine)

Lakapi (Samoa)

Rhinos de Sacramento (Etats-Unis)