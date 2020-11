La Fédérale 1 et Nationale bientôt suspendus à leur tour jusqu'au 10 janvier

Pour la Fédérale 1, son statut amateur la placerait hors du périmètre dérogatoire fixé par le gouvernement. En clair : aucune dérogation au confinement ne serait accordée pour que se poursuive cette compétition.

Pour la division Nationale, où figurent les quatorze clubs d'élite amateur, des dérogations auraient été possibles. Mais les clubs, consultés ce lundi par la FFR sur leur volonté de poursuite (ou non), se sont nettement exprimés contre une reprise des compétitions (10 voix sur 14) en invoquant un contexte devenu difficile à tenir (perte des revenus et difficultés d'utilisation des infrastructures d'entraînement et de match, notamment).

Un bureau fédéral extraordinaire doit se tenir ce mardi matin, au CNR de Marcoussis. Selon toute vraisemblance, il validera le souhait exprimé par les clubs et la Nationale, placé en sommeil depuis la semaine dernière, devrait donc y rester également jusqu'au 10 janvier.

Réponse mardi pour les Espoirs et féminines

Pour espérer continuer à voir du rugby amateur en 2020, il resterait donc deux compétitions : l'élite 1 féminine et les Espoirs, toutes deux placées sous l'égide de la FFR. A leur sujet, rien n'est encore tranché. La tendance pourrait aller vers un maintien des compétitions. Le bureau fédéral de ce mardi devra également trancher cette situation pour des annonces dans la journée.

Par Léo Faure (avec David Bourniquel)