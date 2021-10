Justin Sponsor : on connaît les cinq finalistes !

Si vous êtes de vrais passionnés de rugby, il est certain que ce jeu-concours ne vous a pas échappé. Cette année encore, et pour la sixième fois, Justin Bridou renouvèle son opération Justin Sponsor en mettant en jeu un an de sponsoring. Alors qui sera le successeur aux BBR, Brakass, RC Launaguet, Picholines et Marcassins, qui ont raflé la mise lors des premières éditions ?

Pour participer à la première phase du concours, vous avez dû faire preuve d’originalité, d’humour mais surtout de passion ! Mais pas besoin de vous rappeler que le rugby amateur sans passion, ça n’existe pas. Alors comme prévu, vous avez été nombreux à vous rendre sur la plateforme Justin Sponsor pour déclarer votre flamme à votre club de cœur. Malheureusement dans la vie, il faut toujours faire des choix… Un jury d’experts en saucissons et ballons ovales a donc sélectionné les cinq plus beaux messages. Un gratin qui permet au "Final 5" d’être encore en course pour remporter une année de sponsoring Justin Bridou.

Sans plus tarder, passons à la présentation des cinq finalistes, que vous allez devoir départager !

Et on commence du côté des Pyrénées avec le Gan Olympique Rugby

"Gan est un village de 6000 habitants qui se trouve à 8 kilomètres de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques au pied des Pyrénées. Le Gan Olympique Rugby souffle ses 75 ans d’existence cette année. Le G.O.R, c'est au total 300 licenciés ! 80 enfants à l’école de rugby, une équipe de moins de 16 ans, une équipe de moins de 19 ans, une équipe Espoirs et une équipe Seniors qui évolue en Fédérale 3. La « formation » est le maître mot de notre club : 90 % des joueurs de l’équipe Seniors sont issus de l’école de rugby de Gan. Les joueurs de l’équipe Seniors ont en moyenne 21 ans et l’équipe est invaincue après 3 matchs cette saison. L’école de rugby est labellisée Fédération française de rugby et compte de nombreux éducateurs bénévoles formés."

Gan Olympique - Concours Justin Bridou 2021Other Agency

Direction le Calvados maintenant avec l’Ovalie caennaise

"Le club de l’Ovalie caennaise a été créé en 2003, par un groupe de joueuses issues du Caen Rugby Club. Propulsé au plus haut niveau dès sa première saison, le club a vu évoluer dans son effectif de nombreuses joueuses internationales. Porte d'entrée au haut niveau, l’Ovalie caennaise se consacre depuis ses débuts à la formation des jeunes joueuses en créant une équipe cadette ainsi qu'un Centre d'Entraînement Labellisé. Sous cette impulsion, une équipe réserve voit le jour avec une belle consécration en 2017 puisqu’elle est championne de France à 7. En 2020, le club poursuit son développement avec la création de son l’école de rugby. Il rassemble aujourd’hui 150 licenciés et nous sommes fiers de pouvoir mettre à l’honneur la féminisation des dirigeants, staff et bénévoles. Plaisir et convivialité sont les moteurs de notre engagement."

Ovalie Caennaise - Concours Justin Bridou 2021Other Agency

On poursuit cette présentation dans le Var avec la présentation du Rugby Club Hospitalier Toulon

"Le Rugby Club Hospitalier Toulon est né en 2009 de la volonté de trois employés de l’hôpital de Toulon : Michel Orsi, Baudouin Racape et Damien Bartoletti. Le club sent bon la troisième mi-temps et l'amitié. En 2017, le flambeau est repris par « Bobo », Pierre Zazou et David pour le meilleur et le pire : tournoi de Barcelone, rafting Verdon, bowling à Sarrians… Des hommes, du partage, beaucoup de rires avec une grosse dose de dérision ! Esprit carabin sans être du médical, venez comme vous êtes !"

Rugby Club hospitalier Toulon - Concours Justin Bridou 2021Other Agency

Cap dans le Loiret pour la quatrième présentation, avec l’US Orléans

"L’U.S.O a été créé en 1973 autour d’une équipe masculine. Le club a structuré quelques années après une école de rugby. L’US Orléans possède un palmarès honorable avec une demi-finale du championnat de France de 3ème série en 1983 pour le collectif senior agrémenté de titres régionaux. On peut aussi ajouter les brillantes prestations de nos équipes cadettes qui ont décroché plusieurs titres de champion du comité du Centre. Depuis 2010, une équipe féminine a vu le jour au sein du club, d’abord à XII (vice-championne de France en 2014) puis à X et à XV dans le championnat fédéral. Cette féminisation se traduit également par la mise en place de collectifs U15 et U18 qui, à terme, assureront la relève de l’équipe senior. Bien ancré sur son passé, l'US Orléans est un club familial résolument tourné vers l’avenir afin de faire vivre le rugby dans toutes ses composantes."

US Orléans - Concours Justin Bridou 2021Other Agency

Et on termine ce tour des finalistes sur la banlieue lyonnaise, celle du Racing Club Mions

"Le Racing Club Mions a été créé en 1971. Nos couleurs sont bleu et blanc et nous jouons au stade Jean Rougé, le nom d'un des fondateurs du club et président pendant de nombreuses années. Nous évoluons en 3ème/4ème série de ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons une centaine de licenciés dont environ 70 enfants à l'école de rugby. Nous sommes un club 100 % amateur à l'esprit familial où le partage, la convivialité et le respect sont les valeurs principales. Depuis vingt ans environ, la réception d'après-match est assurée par Jean-Pierre « Moustache »"

Rugby Club Mions - Concours Justin Bridou 2021Other Agency

Pour élire le grand champion de cette sixième édition de Justin Sponsor, rien de plus simple : dépêchez-vous d’aller voter pour la plus belle photo de 3ème mi-temps réalisé par chacune des cinq équipes finalistes. Vous avez jusqu’au 3 novembre pour soutenir votre club de cœur, alors foncez !

C’est à vous de jouer désormais ! Pour voter pour la plus belle photo, ça se passe ici : https://justin-sponsor.justinbridou.fr/