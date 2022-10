"Cette rencontre est à l'initiative de Maxime Altenhoven et Romain Ganot, racontait Romain Ternel. Les deux préparateurs physiques du FENIX, se sont mis en relation avec les prépas du Stade qui ont tout de suite été intéressés par le projet. Cela nous a permis d'échanger le matin entre staffs. Un échange très enrichissant sur la manière qu'ils ont de fonctionner et la nôtre. L'objectif était de faire un entraînement plutôt ludique sur la prépa physique d'un handballeur, afin que les rugbymen puissent voir notre manière de fonctionner. Et par la suite nous avons fait des petits jeux de ballons cognitifs, pour les faire sortir de leur routine habituelle. C'est toujours un moment d'échanges agréable et de partage entre sportifs toulousains".

Cet entraînement était le premier entre les deux équipes, qui se retrouveront en deuxième partie de saison, cette fois sur la pelouse d'Ernest-Wallon.