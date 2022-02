Samedi après-midi, le club d'Evesham, ville de 22 000 habitants à la frontière galloise, était opposé à Berkswell and Balsall. Licencié dans la première équipe, Jack Jeffery, trois-quarts de 27 ans, se blessait gravement alors qu'il marquait un essai. Transféré à l'hôpital Walgrave de Coventry, il a dans la journée de dimanche succombé à ses blessures.

Son père Glenn le décrit comme "le plus bienveillant, généreux et merveilleux, celui qui égayait la vie de tous ceux qui avaient eu la chance de le connaître ou de le rencontrer." Il a déclaré qu'il est décédé "en faisant ce qu'il aimait le plus, jouer au rugby".

Le Evesham RFC explique : "Il a été emmené à l'hôpital Walgrave où il a tragiquement perdu son combat. Un "clubman" plus engagé et loyal est difficile à trouver. Il revenait souvent de Londres pour s'entraîner et était toujours au cœur des activités du club. Il a servi son club, ses coéquipiers et le comté avec distinction et a donné beaucoup de satisfaction aux supporters."

Partout en Angleterre les hommages pleuvent depuis ce dimanche. La fédération anglaise aussi s'est fendu d'un message, adressant "ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jack Jeffery, décédé tragiquement hier. Les pensées de toutes les personnes impliquées dans le rugby sont avec Evesham RFC, leurs joueurs, leurs membres et la communauté du rugby au sens large."

A sa famille et ses proches, la rédaction de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances.