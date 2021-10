Carnet noir : le FCV perd brutalement Andréa Lombard, joueuse de l'équipe féminine

Arrivant des alentours d'Oyonnax, Andréa travaillait à la gendarmerie de Pamiers et cherchait un club de rugby pour poursuivre sa passion. Au FCV, elle fut "intégrée tout de suite" comme l'explique son entraîneur Jérôme Clerc. "C'était quelqu'un de très mature, une bonne joueuse de rugby et idéale a entraîner de par son caractère. Même si elle n'avait pas encore joué de match avec nous, elle nous a tous marqué."

Avant la rencontre de l'équipe fanion et avec la présence des joueuses de l'équipe féminine, une minute d'applaudissement aura lieu en sa mémoire.

La rédaction de Rugbyrama et du Midi Olympique s'associe à la peine de ses proches et présente ses plus sincères condoléances.