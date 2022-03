Malgré leur arrivée rapide sur les lieux, les secours n'ont pas réussi à réanimer la victime, âgée d'une quarantaine d'année. Ancien joueur de Layrac et de Laroque-Timbaut, Jérôme Garens était un joueur respecté dans le Lot-et-Garonne. Il chaussait toujours les crampons, en plus de ses responsabilités d'entraîneur, pour aider son équipe.

À sa famille et ses proches, les rédactions de Rugbyrama et Midi Olympique adressent leurs plus sincères condoléances.