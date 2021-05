Bagate manager d'Oloron (Fédérale 1)

C'est un bien joli coup que s'apprête à réaliser sur le marché des transferts le club d'Oloron (Fédérale 1). Selon nos informations, les dirigeants béarnais seraient ainsi sur le point de faire signer Benjalin Bagate, technicien reconnu du territoire et ancien entraîneur des Espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles, de Trélissac ou d'Albi. Bagate, dont la signature devrait être officialisée vendredi, deviendrait manager du club de la vallée d'Ossau et serait accompagné, en Béarn, par l'ancien pilier du Biarritz Olympique Thomas Synaeghel (34 ans). Ce dernier sera chargé du jeu d'avants oloronais et de la préparation physique. Bagate, lui, s'occupera aussi des trois-quarts. L'ambition du club serait d'accéder, à terme, à la Nationale 2 qu'est sur le point de créer la Fédération Française de Rugby.