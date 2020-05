Angleterre : reprendre sans mêlée ni plaquage ni maul

Ainsi, à la RFU, un groupe d’études est en train de plancher sur la possibilité d’une saison sans mêlée, ni plaquage ni maul dans toutes les autres formes que le XV, pour limiter au maximum toutes les phases de contact et respecter, autant que possible, la sacrosainte distanciantion sociale. Il faut toutefois attendre un éventuel assouplissement des règles de confinement outre-Manche qui est depuis hier, le deuxième pays comptant le plus grand nombre de victimes du covid-19 au monde. Ce groupe de travail interne à la RFU étudie toutes les variations possibles pour éviter au maximum les phases de contact entre les joueurs. Dans un article paru dans le Telegraph, le directeur du développement du rugby à la RFU a toutefois exclu de cette étude les compétitions où le rugby se pratique à XV avec contacts.