Icon Sport
Voici toutes les poules de la Fédérale 3 pour la saison 2022/2023 !
AMATEUR - Alors que la reprise des matchs officiels se fera le 17 & 18 septembre, la Fédération française de rugby vient de dévoiler les vingt poules qui composeront le championnat de Fédérale 3 pour l’exercice 2022/2023.
POULE 1
A C BOBIGNY 93 RUGBY
AMICAL CLUB DE SOISSONS
AMICALE DU RUGBY CALAISIEN
LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS
LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924
RC COMPIEGNOIS
RC ROUBAIX
RUGBY AULNAY CLUB
RUGBY CLUB ARRAS
POULE 2
CS CLICHY
GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77
RC PARIS 15
RC VINCENNES
ROC HOUILLES CARRIERES SEINE
RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX
RUGBY CLUB SUCY
RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE
SCUF
STADE PONTELLOIS
POULE 3
ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY
RC VESOUL
OL BESANCON
STRASBOURG ALSACE RUGBY
COLMAR RC
CR ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
RUGBY CLUB HAGUENAU
NANCY SEICHAMPS RUGBY
CO VILLERS LES NANCY
RC MULHOUSE
POULE 4
AVENIR SPORTIF TOURNUS
RC BELLEVILLOIS
RC CANTON MONTREVEL EN BRESSE
RC CHAGNOTIN
RC FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES
SC COUCHOIS
STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE
US BELLEGARDE COUPY
US GENLIS
US PAYS DE GEX RUGBY
POULE 5
AS ST MARCEL ISLE D'ABEAU
FC AIX LES BAINS
RC SEYSSINOIS
RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR
RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS
SAINT SAVIN SPORTIF
UA TULLINS FURES
US DEUX PONTS
US IZEAUX
US RENAGE RIVES
POULE 6
AS AMPUIS COTE ROTIE
CO LE PUY RUGBY
CLUB OMNISPORT DE LYON
ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV
RC ROMANAIS PEAGEOIS
RHONE SPORTIF
SC PRIVADOIS RUGBY
SC TARARE
SO GIVORS RUGBY 2 VALLEES
US BEAUREPAIROISE
POULE 7
AIX UNIVERSITE RUGBY
BOXELAND CLUB L’ISLOIS
RC DE LA VALLEE DU GAPEAU
RUGBY CLUB AUBAGNAIS
RUGBY CLUB DRAGUIGNAN
RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC
SMUC
STADE UNION CAVAILLONNAIS
US MOURILLON
US VALREASSIENNE RUGBY
POULE 8
AVIGNON LE PONTET RUGBY
ENTENTE VENDRES LESPIGNAN SAUVIAN XV
RC ARLESIEN XV
RC ST AFFRICAIN
RC TEILLOIS
RC UZETIEN
RUGBY CLUB CEVENOL
RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD
RUGBY CLUB SETE
U SIGEAN PORT LA NOUVELLE
POULE 9
JEUNESSE SPORTIVE ILLIBERIENNE / LATOUR / THEZA
RC REVELOIS
RACING CLUB DE LA SAUDRUNE
RIVESALTES BAIXAS ESPIRA AGLY XV
RUGBY CLUB MURETAIN
SOR AGOUT XV
UA SAVERDUNOISE
US CANTON D’ALBAN
US THUIRINOISE
US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L’AUDE
POULE 10
BENEJACQ OL EN VAL DU LAGOIN
ENTENTE SPORTIVE BARONNIES
GAN OLYMPIQUE
JUILLAN XV
OL OSSALOIS LARUNS
STADE SAINT GAUDINOIS LUCHONNAIS BOULONNAIS XV
US ARGELESIENNE
US L’ISLOISE
UNION CAZERES LE FOUSSERET XV
UNION SPORTIVE DES COTEAUX POUYASTRUC
POULE 11
A ATH NOGAROLIENNE
AVENIR ATURIN
AVENIR BARCUS
E SEVIGNACQ VALLEE DU GABAS
JSE SP RISCLOISE
JSE SP VILLENEUVE DE MARSAN
SA CONDOMOISE
STADE NAVARRAIS
US JOSBAIG (ST GOIN)
US ST PALAISIENNE
POULE 12
AS BAYONNAISE
A URRUGNARRAK
ASSOCIATION COTE LANDES RUGBY (A C L R)
BISCARROSSE OLYMPIQUE
HASPARREN A C
INTHALATZ LARRESSORE
RUGBY CLUB NORD LANDES ( RCNL )
US BARDOS (5896J) U S CAMBO
US MUGRONNAISE
POULE 13
AS TOURNEFEUILLE
AVENIR MOISSAGAIS
CLUB OVALIE PONT DU CASSE
ENT LA VALLEE DU GIROU
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE
RS MAUVEZINOISE
RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE
RODEZ RUGBY
US CAUSSADAISE
US NERACAISE
POULE 14
LEOGNAN RUGBY
PESSAC RUGBY
RC GRADIGNAN
RUGBY CLUB VILLENEUVE XV
STADE BLAYAIS RUGBY HT GIRONDE
STADE BORDELAIS
STADE FOYEN
STADE SAINT LIVRADAIS XV
US BAZADAISE
UNION SPORTIVE VALLEE DU LOT 47
POULE 15
CA SARLADAIS PERIGORD NOIR
CS NONTRONNAIS
GS FIGEACOIS
RUGBY CLUB BUGUOIS
STADE MARIVALOIS
UA VERNOISE VERGT
US ARGENTACOISE
US LALINDE
US VEZERIENNE LE LARDIN ST LAZARE
UNION SAINT ASTIER NEUVIC
POULE 16
CLERMONT UC AUBIERE RUGBY
ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY
FC MOULINOIS
OVALIE CLUB MONTLUCON
RC GUERETOIS CREUSE
RC MAURIACOIS
RC ST SIMON
RACING CLUB ST CERNIN
SCA CUSSETOIS
US USSEL
POULE 17
CLAMART RUGBY 92
RAC CASTELROUSSIN
RC AUXERROIS
RC BLAISOIS
RC ISSOUDUN
RUGBY SANCERROIS
US JOUE
USO MASSIF CENTRAL
US PITHIVERIENNE
US VENDOMOISE
POULE 18
ARC CHAURAY
FCY RUGBY
RC MANS
RC SABLAIS
RC ST SEBASTIEN BSE GOULAINE
RUGBY CLUB PUILBOREAU
SA PARTHENAISIEN
SC CHINONAIS
SCO RUGBY ANGERS
XV ERDRE
POULE 19
AURORE DE VITRE
AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES
GRANDCHAMP RC
PAYS D'AURAY RUGBY CLUB
PLOUZANE AC
RC PLABENNEC
RC QUIMPEROIS
RC TRIGNACAIS
ROL C BRUZOIS
SAINT NAZAIRE OVALIE
POULE 20
AS ROUEN UNIVERSITE CLUB
DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB
EVREUX A C RUGBY
M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY
RC PONT AUDEMER
RC YVETOTAIS
RACING CLUB DE L AGGLOMERATION CERGY PONTOISE
RUGBY CLUB MONTESSON CHATOU
STADE CAENNAIS RUGBY CLUB
XV COURONNAIS