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Voici toutes les poules de la Fédérale 3 pour la saison 2022/2023 !

Voici toutes les poules de la Fédérale 3 pour la saison 2022/2023 !
Par Rugbyrama

Il y a 7 heuresMis à jour Il y a 6 heures

AMATEUR - Alors que la reprise des matchs officiels se fera le 17 & 18 septembre, la Fédération française de rugby vient de dévoiler les vingt poules qui composeront le championnat de Fédérale 3 pour l’exercice 2022/2023.

POULE 1

A C BOBIGNY 93 RUGBY

AMICAL CLUB DE SOISSONS

AMICALE DU RUGBY CALAISIEN

LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS

LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924

RC COMPIEGNOIS

RC ROUBAIX

RUGBY AULNAY CLUB

RUGBY CLUB ARRAS

POULE 2

CS CLICHY

GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77

RC PARIS 15

RC VINCENNES

ROC HOUILLES CARRIERES SEINE

RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX

RUGBY CLUB SUCY

RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE

SCUF

STADE PONTELLOIS

POULE 3

ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY

RC VESOUL

OL BESANCON

STRASBOURG ALSACE RUGBY

COLMAR RC

CR ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

RUGBY CLUB HAGUENAU

NANCY SEICHAMPS RUGBY

CO VILLERS LES NANCY

RC MULHOUSE

POULE 4

AVENIR SPORTIF TOURNUS

RC BELLEVILLOIS

RC CANTON MONTREVEL EN BRESSE

RC CHAGNOTIN

RC FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES

SC COUCHOIS

STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE

US BELLEGARDE COUPY

US GENLIS

US PAYS DE GEX RUGBY

POULE 5

AS ST MARCEL ISLE D'ABEAU

FC AIX LES BAINS

RC SEYSSINOIS

RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR

RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS

SAINT SAVIN SPORTIF

UA TULLINS FURES

US DEUX PONTS

US IZEAUX

US RENAGE RIVES

POULE 6

AS AMPUIS COTE ROTIE

CO LE PUY RUGBY

CLUB OMNISPORT DE LYON

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV

RC ROMANAIS PEAGEOIS

RHONE SPORTIF

SC PRIVADOIS RUGBY

SC TARARE

SO GIVORS RUGBY 2 VALLEES

US BEAUREPAIROISE

POULE 7

AIX UNIVERSITE RUGBY

BOXELAND CLUB L’ISLOIS

RC DE LA VALLEE DU GAPEAU

RUGBY CLUB AUBAGNAIS

RUGBY CLUB DRAGUIGNAN

RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC

SMUC

STADE UNION CAVAILLONNAIS

US MOURILLON

US VALREASSIENNE RUGBY

POULE 8

AVIGNON LE PONTET RUGBY

ENTENTE VENDRES LESPIGNAN SAUVIAN XV

RC ARLESIEN XV

RC ST AFFRICAIN

RC TEILLOIS

RC UZETIEN

RUGBY CLUB CEVENOL

RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD

RUGBY CLUB SETE

U SIGEAN PORT LA NOUVELLE

POULE 9

JEUNESSE SPORTIVE ILLIBERIENNE / LATOUR / THEZA

RC REVELOIS

RACING CLUB DE LA SAUDRUNE

RIVESALTES BAIXAS ESPIRA AGLY XV

RUGBY CLUB MURETAIN

SOR AGOUT XV

UA SAVERDUNOISE

US CANTON D’ALBAN

US THUIRINOISE

US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L’AUDE

POULE 10

BENEJACQ OL EN VAL DU LAGOIN

ENTENTE SPORTIVE BARONNIES

GAN OLYMPIQUE

JUILLAN XV

OL OSSALOIS LARUNS

STADE SAINT GAUDINOIS LUCHONNAIS BOULONNAIS XV

US ARGELESIENNE

US L’ISLOISE

UNION CAZERES LE FOUSSERET XV

UNION SPORTIVE DES COTEAUX POUYASTRUC

POULE 11

A ATH NOGAROLIENNE

AVENIR ATURIN

AVENIR BARCUS

E SEVIGNACQ VALLEE DU GABAS

JSE SP RISCLOISE

JSE SP VILLENEUVE DE MARSAN

SA CONDOMOISE

STADE NAVARRAIS

US JOSBAIG (ST GOIN)

US ST PALAISIENNE

POULE 12

AS BAYONNAISE

A URRUGNARRAK

ASSOCIATION COTE LANDES RUGBY (A C L R)

BISCARROSSE OLYMPIQUE

HASPARREN A C

INTHALATZ LARRESSORE

RUGBY CLUB NORD LANDES ( RCNL )

US BARDOS (5896J) U S CAMBO

US MUGRONNAISE

POULE 13

AS TOURNEFEUILLE

AVENIR MOISSAGAIS

CLUB OVALIE PONT DU CASSE

ENT LA VALLEE DU GIROU

ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE

RS MAUVEZINOISE

RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE

RODEZ RUGBY

US CAUSSADAISE

US NERACAISE

POULE 14

LEOGNAN RUGBY

PESSAC RUGBY

RC GRADIGNAN

RUGBY CLUB VILLENEUVE XV

STADE BLAYAIS RUGBY HT GIRONDE

STADE BORDELAIS

STADE FOYEN

STADE SAINT LIVRADAIS XV

US BAZADAISE

UNION SPORTIVE VALLEE DU LOT 47

POULE 15

CA SARLADAIS PERIGORD NOIR

CS NONTRONNAIS

GS FIGEACOIS

RUGBY CLUB BUGUOIS

STADE MARIVALOIS

UA VERNOISE VERGT

US ARGENTACOISE

US LALINDE

US VEZERIENNE LE LARDIN ST LAZARE

UNION SAINT ASTIER NEUVIC

POULE 16

CLERMONT UC AUBIERE RUGBY

ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY

FC MOULINOIS

OVALIE CLUB MONTLUCON

RC GUERETOIS CREUSE

RC MAURIACOIS

RC ST SIMON

RACING CLUB ST CERNIN

SCA CUSSETOIS

US USSEL

POULE 17

CLAMART RUGBY 92

RAC CASTELROUSSIN

RC AUXERROIS

RC BLAISOIS

RC ISSOUDUN

RUGBY SANCERROIS

US JOUE

USO MASSIF CENTRAL

US PITHIVERIENNE

US VENDOMOISE

POULE 18

ARC CHAURAY

FCY RUGBY

RC MANS

RC SABLAIS

RC ST SEBASTIEN BSE GOULAINE

RUGBY CLUB PUILBOREAU

SA PARTHENAISIEN

SC CHINONAIS

SCO RUGBY ANGERS

XV ERDRE

POULE 19

AURORE DE VITRE

AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES

GRANDCHAMP RC

PAYS D'AURAY RUGBY CLUB

PLOUZANE AC

RC PLABENNEC

RC QUIMPEROIS

RC TRIGNACAIS

ROL C BRUZOIS

SAINT NAZAIRE OVALIE

POULE 20

AS ROUEN UNIVERSITE CLUB

DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB

EVREUX A C RUGBY

M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY

RC PONT AUDEMER

RC YVETOTAIS

RACING CLUB DE L AGGLOMERATION CERGY PONTOISE

RUGBY CLUB MONTESSON CHATOU

STADE CAENNAIS RUGBY CLUB

XV COURONNAIS

Contenus sponsorisés

Pour approfondir