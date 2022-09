Poule 1

Une semaine après avoir été largement battus sur la pelouse de Nîmes, les Dijonnais ont réagi sur leur pelouse face au petit poucet de la poule, Graulhet. Les Graulhétois ont tout de même réussi à priver Dijon du bonus offensif en fin de rencontre. Trois formations sont encore invaincues après deux journées, il s'agit de Nîmes, le Stade Métropolitain et Bédarrides-Châteauneuf. Cest trois équipes se sont imposées face à Mâcon, La Seyne-sur-Mer et Rumilly.

Dijon - Graulhet : 31-17

Vienne - Marcq-en-Baroeul : 24-18

Rumilly - Bédarrides-Châteauneuf : 37-39

Mâcon - Nîmes : 19-23

La-Seyne-sur-Mer - Stade Métropolitain : 16-18

Aubenas - Beaune : 24-14

Poule 2

Elles sont trois dans le poule 1 à encore être invaincues. Et bien dans la poule 2, il ne reste plus que deux équipes qui n'ont toujours pas connu le goût de la défaite. Niort et Auch occupent les deux premières places après avoir battu ce week-end Lannemezan et Saint-Jean-de-Luz. En fond de grille, Bassin d'Arcachon et Floirac ferment la grille après deux revers pour débuter la saison.

Périgueux - Tyrosse : 38-18

Marmande - Limoges : 29-22

Fleurance - Floirac : 27-10

Auch - Saint-Jean-de-Luz : 33-21

Basson d'Arcachon - Anglet : 13-42

Niort - Lannemezan : 27-12

Le programme de la troisième journée :

Samedi 24 septembre :

Tyrosse - Auch

Marcq-en-Baroeul - Aubenas

Nîmes - Rumilly

Dimanche 25 septembre :

Beaune - La-Seyne-sur-Mer

Bédarrides-Cha^teauneuf - Vienne

Graulhet - Mâcon

Stade Métropolitain - Dijon

Anglet - Périgueux

Floirac - Marmande

Limoges - Niort

Saint-Jean-de-Luz - Fleurance

Lannemezan - Bassin d'Arcachon