Ce lundi, Frédéric Michalak s'était coiffé de sa casquette de président de Blagnac pour, au travers d'une lettre ouverte publiée sur ses réseaux, mettre la pression sur le rugby professionnel. Le timing de la publication n'avait rien d'anodin, à la veille du comité directeur de la LNR qui devait discuter de l'aide apportée par le rugby professionnel au monde amateur. Le contexte, non plus ne devait rien au hasard. Blagnac, comme une quinzaine d'autres clubs de Fédérale 1, espère figurer la saison prochaine dans la nouvelle division nationale en création, étage intermédiaire entre l'élite amateur et le Pro D2. Problème : cette division nationale, censée regrouper les clubs structurellement armés pour prétendre au monde professionnel, demandera de nouvelles ressources financières. C'est à ce sujet que Michalak montait au front.

Ce mercredi, le président de la LNR Paul Goze lui a répondu, rappelant au passage que les clubs professionnels apportent depuis plusieurs saisons un soutien au monde amateur. "Cher Frédéric Michalak, à cœur ouvert je te rassure, les clubs pros sont aux côtés des clubs amateurs, comme toujours. Les exemples ne manquent pas : RIF, conseillers techniques, soutien financier, entraînements partagés et demain nouveau championnat National."