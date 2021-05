Amateurs : la FFR présente la nouvelle pyramide des compétitions

Sous le Top 14 et le Pro D2, le format de l’actuelle Nationale ne changera pas. Une Nationale 2 sera créée et comptera 24 clubs (les deux meilleurs de l’actuelle Fédérale 1 ainsi que les deux relégués de Nationale). Au-dessous, il y aura une Première division fédérale à 48 clubs (24 clubs restants de Fédérale 1 ajoutés aux 24 meilleurs de l’actuelle Fédérale 2). La Fédérale 2 sera repatinée en une formule à 96 clubs, comptant les 72 "survivants" de l’ancien format auxquels s’ajouteront les 24 meilleurs de la Fédérale 3.

La Troisième division connaîtra un grand chamboulement : elle comptera plus de 200 clubs au départ (les 156 clubs restants de Fédérale 3 et les meilleurs de l’Honneur) et la compétition se déroulera en deux temps avec d’abord une première phase gérée par les Ligues régionales pour « écrémer ». Au bout de cette première phase, les 48 meilleurs clubs seront reversés en play-off. Enfin les séries territoriales disparaissent, au profit de trois divisions inférieures (Quatrième, Cinquième et Sixième divisions).

Nouvelle pyramide pour la saison 2022-2023 :