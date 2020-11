Ce jeudi, le ministère chargé des Sports, sollicité par la FFR, suite à la décision du bureau fédéral exceptionnel du 3 novembre, a validé le fait que la compétition "Reichel-Espoirs" répondait aux principes dérogatoires pour une poursuite de la compétition. Après un week-end d’arrêt, les rencontres vont pouvoir avoir lieu dès ce week-end. Cela va permettre aux équipes espoirs des clubs professionnels de Top 14 et de Pro D2 mais aussi de quatre formations de Nationale (Albi, Bourg-en-Bresse, Massy et Narbonne) de continuer l’activité rugby. Ce championnat est organisé en deux poules dites élite, de neuf équipes chacune et de deux poules dites d’accession de huit équipes à chaque fois représentant une sorte de deuxième division de la catégorie.