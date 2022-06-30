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Retrouvez toutes les poules de Fédérale 2 pour la saison prochaine !
AMATEUR - Alors que la reprise des matchs officiels se fera le 10 & 11 septembre, la Fédération française de rugby vient de dévoiler les huit poules qui composeront le championnat de Fédérale 2 pour l’exercice 2022/2023.
Poule 1 :
CA PONTARLIER
CERCLE SPORTIF LEDONIEN
CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE
FC SAN CLAUDIEN
GRAND DOLE RUGBY
RC METZ MOSELLE
RC RILLIEUX
RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON
RUGBY TANGO CHALONNAIS
SAINT PRIEST RUGBY
US NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY
XV DE LA DOMBES
Poule 2 :
AS MONACO
AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB
CA ST RAPHAEL FREJUS
FC TOURNON TAIN
RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN
SC ROYANNAIS
ST MARCELLIN SPORT
STADE OLYMPIQUE VOIRON
U MONTILIEN S DROME PROVENCAL
US MONTMELIANAISE
US VINAY
UNION SPORTIVE VEORE XV
Poule 3
BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB
COOPERATION PALAVAS LUNEL RUGBY
DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE RUGBY
ETOILE SPORTIVE CATALANE
FC VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
JEUNESSE OLYMPIQUE PRADEENNE CONFLENT CANIGOU
RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE XV
SO MILLAVOIS
SALANQUE COTE RADIEUSE XV
SERVIAN BOUJAN RUGBY
SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV
STADE PISCENOIS
Poule 4
CAHORS RUGBY ST CADURCIEN
LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV
RC ARPAJON VEINAZES
RC VICHY
RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE
RUGBY CAUSSE VEZERE
RUGBY CLUB RIOMOIS
SC NEGREPELISSIEN
SGC DECAZEVILLOIS
ST BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY
STADE BELVESOIS
US MONFLANQUINOISE
Poule 5
AS PONT LONG
AVENIR BIZANOS
COQ LEGUEVINOIS
ENT RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS
FC LOURDES XV HAUTES PYRENEES
GRENADE SPORTS
OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB
SC RIEUMOIS
SAINT GIRONS SPORTING CLUB
US COARRAZE NAY
US MORLANAISE RUGBY
USEP GER SERON BEDEIL
Poule 6
AS LAYRACAISE
AS SOUSTONS
BOUCAU TARNOS STADE
ENTENTE ARAMITS ASASP
RC BON ENCONTRE BOE
RION MORCENX CLUB RUGBY
SA HAGETMAUTIEN
ST PAUL SPORTS RUGBY
STADE HENDAYAIS
US MOUGUERRE
US ORTHEZ
UNION SPORTIVE CASTELJALOUX
Poule 7
AS MERIGNAC RUGBY
AS ST JUNIEN
ASSOCIATION RUGBY CLUB DU PAYS DE ST YRIEIX
CA LORMONT HAUTS DE GARONNE
EV MALEMORT BRIVE OLYMPIQUE
JA ISLE RUGBY
RUGBY CLUB BAULOIS
SA ROCHEFORT RUGBY
SC SURGERIEN
STADE POITEVIN RUGBY
US CASTILLONNAISE
US TOURS
Poule 8
A C B B BOULOGNE BILLANCOURT
ANTONY METRO 92
C ATH ORSAY RUGBY CLUB
HAVRE AC
PLAISIR RUGBY CLUB
RC AMIENOIS
RC VERSAILLES
RUGBY CLUB COURBEVOIE
SC LE RHEU
STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB
US RIS ORANGIS
XV CORSAIRE SAINT MALO RUGBY