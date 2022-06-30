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Retrouvez toutes les poules de Fédérale 2 pour la saison prochaine !

Retrouvez toutes les poules de Fédérale 2 pour la saison prochaine !
Par Rugbyrama

Il y a 7 heuresMis à jour Il y a 6 heures

AMATEUR - Alors que la reprise des matchs officiels se fera le 10 & 11 septembre, la Fédération française de rugby vient de dévoiler les huit poules qui composeront le championnat de Fédérale 2 pour l’exercice 2022/2023.

Poule 1 :

CA PONTARLIER

CERCLE SPORTIF LEDONIEN

CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE

FC SAN CLAUDIEN

GRAND DOLE RUGBY

RC METZ MOSELLE

RC RILLIEUX

RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON

RUGBY TANGO CHALONNAIS

SAINT PRIEST RUGBY

US NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY

XV DE LA DOMBES

Poule 2 :

AS MONACO

AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB

CA ST RAPHAEL FREJUS

FC TOURNON TAIN

RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN

SC ROYANNAIS

ST MARCELLIN SPORT

STADE OLYMPIQUE VOIRON

U MONTILIEN S DROME PROVENCAL

US MONTMELIANAISE

US VINAY

UNION SPORTIVE VEORE XV

Poule 3

BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB

COOPERATION PALAVAS LUNEL RUGBY

DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE RUGBY

ETOILE SPORTIVE CATALANE

FC VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

JEUNESSE OLYMPIQUE PRADEENNE CONFLENT CANIGOU

RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE XV

SO MILLAVOIS

SALANQUE COTE RADIEUSE XV

SERVIAN BOUJAN RUGBY

SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV

STADE PISCENOIS

Poule 4

CAHORS RUGBY ST CADURCIEN

LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV

RC ARPAJON VEINAZES

RC VICHY

RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE

RUGBY CAUSSE VEZERE

RUGBY CLUB RIOMOIS

SC NEGREPELISSIEN

SGC DECAZEVILLOIS

ST BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY

STADE BELVESOIS

US MONFLANQUINOISE

Poule 5

AS PONT LONG

AVENIR BIZANOS

COQ LEGUEVINOIS

ENT RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS

FC LOURDES XV HAUTES PYRENEES

GRENADE SPORTS

OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB

SC RIEUMOIS

SAINT GIRONS SPORTING CLUB

US COARRAZE NAY

US MORLANAISE RUGBY

USEP GER SERON BEDEIL

Poule 6

AS LAYRACAISE

AS SOUSTONS

BOUCAU TARNOS STADE

ENTENTE ARAMITS ASASP

RC BON ENCONTRE BOE

RION MORCENX CLUB RUGBY

SA HAGETMAUTIEN

ST PAUL SPORTS RUGBY

STADE HENDAYAIS

US MOUGUERRE

US ORTHEZ

UNION SPORTIVE CASTELJALOUX

Poule 7

AS MERIGNAC RUGBY

AS ST JUNIEN

ASSOCIATION RUGBY CLUB DU PAYS DE ST YRIEIX

CA LORMONT HAUTS DE GARONNE

EV MALEMORT BRIVE OLYMPIQUE

JA ISLE RUGBY

RUGBY CLUB BAULOIS

SA ROCHEFORT RUGBY

SC SURGERIEN

STADE POITEVIN RUGBY

US CASTILLONNAISE

US TOURS

Poule 8

A C B B BOULOGNE BILLANCOURT

ANTONY METRO 92

C ATH ORSAY RUGBY CLUB

HAVRE AC

PLAISIR RUGBY CLUB

RC AMIENOIS

RC VERSAILLES

RUGBY CLUB COURBEVOIE

SC LE RHEU

STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB

US RIS ORANGIS

XV CORSAIRE SAINT MALO RUGBY

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