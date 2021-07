Une semaine après les festivités autour du doublé du Stade toulousain, sur les allées Jean-Jaurès, il était impensable de clôturer la saison de rugby sans passer par la place du Capitole. Le Toulouse Rugby Festival s’en est chargé, offrant une fête à la hauteur de la frustration accumulée tout au long de l’année, et ce pour 3 000 spectateurs présents sur les deux jours. D’ailleurs, les deux trophées conquis par le Stade cette saison étaient affichés.

Évidemment, pour un tel événement, les personnalités incontournables du rugby et de Toulouse étaient présentes. Le maire Jean-Luc Moudenc, qui a permis cet événement, était convié à la table ronde de viàOccitanie pour revenir sur l’engouement formidable vécu la semaine d’avant, justement à l’occasion de la célébration des deux titres toulousains. Avec lui, Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France, élément majeur du groupe toulousain, soulignait : "Voir toute cette ferveur populaire dans la ville, ça nous a portés, ça nous a donné des ailes."

Amateur - Antoine Dupont au Toulouse Rugby FestivalMidi Olympique

Les débats ont continué à propos de l’omniprésence de la région Occitanie dans le rugby français, avec le président de Colomiers Alain Carré qui rappelait aussi le titre de Perpignan en deuxième division. Et pendant ce temps, le jeu se poursuivait tel un fil rouge, au cœur de cette place du Capitole. Les partenaires se sont affrontés dans une poule unique, et la Société Générale a fini vainqueur, devant Midi Olympique, France 2023, Quintésens et la Mairie de Toulouse, le tout dans une ambiance des plus décontractées.

Le scolaire et le handisport pour inclure le plus grand nombre

Avec les tournois de la soirée, opposant des équipes d’amateurs d’ici et d’ailleurs, au total, ce sont plus de 700 joueurs qui ont foulé la pelouse du Capitole montée pour l’occasion. Tous ont pu partager des moments qui nous ont manqué cette saison. Marjorie Mayans, troisième ligne de l’équipe de France était enthousiaste au sujet d’une telle initiative : "C’est hyper bien qu’un événement comme ça se passe au Capitole. Même si beaucoup de personnes sont déjà touchées par le rugby à Toulouse, c’est bien que des novices, des gens extérieurs au rugby puissent passer par là et découvrir ce sport et aussi le rugby fauteuil."

Sur le rugby féminin et sa promotion, la joueuse de Blagnac remarquait : "Ça ne fait jamais de mal de dire aux petites filles qui écoutent qu’on peut jouer au rugby quand on est une fille. Il y a plein de clubs en Occitanie et on peut jouer à n’importe quel âge et à n’importe quel niveau."

Amateur - Une jeune fille s'essaye au plaquage au Toulouse Rugby FestivalMidi Olympique

Et les filles, elles étaient nombreuses le matin avec l’initiation au rugby de près de deux cents scolaires. Au programme, des ateliers, des jeux et beaucoup de sourires sur les visages des enfants qui étaient encadrés par six éducateurs du comité départemental de Haute-Garonne. Une autre initiation a, elle, suivi son cours tout au long du week-end. Il s’agit du rugby fauteuil qui était présenté par un invité de marque en la matière, à savoir Jonathan Hivernat. Le capitaine de l’équipe de France de rugby fauteuil, a pu étaler tout son talent mais surtout montrer sa pratique au grand public à une date cruciale. Le Toulousain s’envole en effet dans un peu plus d’un mois à Tokyo pour disputer les Jeux paralympiques.

Le Toulouse Rugby Festival était l’occasion de donner une tribune à ce sport trop méconnu. Afin d’inclure le plus grand nombre à cet événement qui à coup sûr fera date.

Un match aussi en cuisine

Le jeu n’a pas eu lieu uniquement sur la pelouse mais aussi en cuisine. En effet, les chefs Stéphane Tournie des Jardins de l’Opéra, Bruno Gomez et Thomas Fantini d’Esprit Pergo ont pu s’affronter devant de nombreux gourmands sur différents défis le samedi 3 juillet à 18 heures. Encadrés par le bouclier de Brennus et la coupe d’Europe, les chefs cuisiniers ont fait parler leurs talents à l’aide d’un équipement LocaCuisines et de fournitures d’Ecotel, tout en mettant en avant les produits des producteurs locaux. À un horaire très avantageux et à un emplacement très prisé le samedi après-midi, l’animation culinaire a connu un franc succès et donnera sûrement des idées.