Parmi ces clubs, seulement quatre clubs ont reçu le label 3 étoiles. Il s'agit d'Arcol Rugby (Auvergne-Rhône-Alpes), du Rugby Club de la Saudrune (Occitanie), de l'US Montauban (Occitanie) et le Castres Olympique (Occitanie). Cette distinction récompense le travail de tous les membres des écoles de rugby, des dirigeants, des éducateurs et des nombreux bénévoles. Cela démontre également l'engagement d'un club pour sa formation dès le plus jeune âge.