Dans le communiqué officiel, la Fédération Française de Rugby explique l'arrêt des compétitions de rugby amateur dans leur format officiel. Voici l'intégralité des décisions prises par le Bureau Fédéral :

- L’arrêt des compétitions de rugby amateur dans leur format officiel

- Figer les montées et les descentes pour tous les niveaux, hormis celles qui ont obtenu une dérogation du ministère en charge des sports.

- Sécuriser la clôture de la saison 2020/2021 pour préparer sereinement la saison 2021/2022, en concertation avec les territoires (commissions nationales, ligues et clubs) .

- Favoriser la reprise de la pratique collective partout où elle sera possible, dans des conditions acceptables (en fonction de la situation sanitaire, de la protection et de la préparation des joueurs, de l’accès aux infrastructures, et des conditions d’accueil du public)

- Relancer l’activité dans les territoires, en accompagnant la mise en place, en lien avec les ligues et les clubs, de challenges locaux en limitant les contraintes (modalités à déterminer). Un état des lieux précis sera établi auprès des clubs via les ligues régionales.

Ces décisions ont été prises avec la volonté d'une reprise de la pratique au plus tôt. La FFR laisse la possibilité d'une reprise par le biais de rencontres amicales et de toute forme de plateaux. Les entraînements devront être maintenus et favorisés en stade 3 jusqu'à nouvel ordre afin de permettre la continuité de la pratique des licenciés.