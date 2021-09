Dimanche dernier et après dix mois d’absence, le rugby a repris en Fédérale 1. Chez les joueurs amateurs de la division, l’attente était donc grande. Immense, même. À Mauléon, la capitale de l’espadrille dans la Soule, le SAM (Sport athlétique mauléonais) recevait le FC Oloron. Trente kilomètres séparent les deux communes, et logiquement, les supporters des deux camps avaient répondu présent pour assister au derby. Ainsi, ils étaient plus de 3 000 dans les tribunes ou autour de la main courante du stade Marius Rodrigo.

L’ambiance fut belle et chaude dans l’enceinte souletine et un mot revenait dans toutes les bouches, au coup de sifflet final : plaisir. Le plaisir de retrouver tout ce monde, de voir à nouveau du rugby chez les amateurs et de profiter de ces moments de convivialité que tous apprécient. Comme un retour à la vie normale.

Le match ? Disputé sous un soleil de plomb et un thermomètre avoisinant les quarante degrés, il vit l’équipe de Mauléon dominer le FCO. Meilleurs dans le combat d’avants et plus efficaces sur leurs lancements offensifs, les joueurs entraînés par Sébastien Jaca et Christophe Desassis, prirent le dessus sur leur adversaire et s’imposèrent avec le bonus offensif, 37–16. Alors forcément, les coéquipiers du capitaine mauléonnais Bertrand Perez avaient le sourire au coup de sifflet final. Les garçons de Benjamin Bagate, manager oloronais, un peu moins.

Mais l’essentiel était bien entendu ailleurs. Vainqueurs comme vaincus, tous étaient heureux d’avoir enfin pu rechausser les crampons et retrouver la compétition. Peu importe l’issue finale. La soirée s’est ensuite prolongée autour d’un verre à la buvette, prise d’assaut pour l’occasion. Dans la convivialité et la bonne humeur, les joueurs des deux équipes ont alors partagé une bière avec leurs supporters, comme au bon vieux temps...