En cause, selon la ligue, des actes de violences sur et autour des terrains. Depuis le début de la saison, le nombre de cartons rouges infligés par les arbitres est en nette augmentation par rapport aux saisons d’avant-confinement. Par ce courrier, la ligue veut rappeler à l’ordre les clubs, leurs joueurs, mais également les spectateurs. Et les avertit : « Que celles et ceux qui veulent se servir de notre sport comme d’un défouloir de passions violentes sachent que nous ne les laisserons pas faire".

Par Guillaume Cyprien