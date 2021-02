France Rugby justifie cette date en expliquant qu'au-delà ce celle-ci ne pourrait plus se tenir "un calendrier de compétitions cohérent et respectueux de l’équité sportive". Cependant, tout les scénarios restent envisagés, de la reprise de la saison à l'arrêt pur et simple de toutes les compétitions. "Mettre toutes les chances de notre côté en faveur d’une potentielle reprise des compétitions reste la priorité", a expliqué Bernard Laporte, le président de la FFR.