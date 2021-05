A l'issue des phases régulières, dimanche dernier, on connaissait les oppositions des demi-finales Espoirs-Reichel Elite, Espoirs-Reichel Accession et Espoirs Nationaux. On connaît désormais les horaires et lieux de ces rencontres.

En Espoirs-Reichel Elite (la première division de la catégorie), dimanche, à 15 heures, Clermont affrontera Toulouse sur la pelouse de Malemort (Corrèze) et Perpignan le Racing à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme).

En Espoirs-Reichel Accession (la deuxième division de la catégorie), Vannes recevra, sur sa pelouse de la Rabine, Oyonnax, samedi à 15 heures, tandis que Narbonne accueillera Nevers le lendemain la même heure, au Parc des Sports et de l'Amitié.

Enfin, en Espoirs Nationaux, dimanche, à 15 heures, Blagnac (numéro 1 de la phase de poule) a rendez-vous avec Aubenas-Vals (n°4) dans l'Hérault, à Frontignan alors que Tarbes (n°2) et Suresnes (n°3) iront eux se défier en Charente-Maritime, à Surgères, également dimanche à 15 heures.