"La plupart du temps, tout se passe bien ici." Le responsable de l’équipe locale de Buzançais, David Seron, était encore interloqué quelques heures après les évènements. Selon sa version des faits, tout a démarré "à la suite d’un plaquage appuyé sur un joueur visiteur. Les supporters se sont alors mis à crier, et c’est parti en bagarre."

Plusieurs supporters de Romorantin, club de Régional 2, seraient alors entrés sur le pré dans le but d’en découdre. À leur tour, quelques Buzançéens se seraient invités sur le terrain. Les échauffourées ont duré plusieurs minutes, avant que l’arbitre et quelques membres de l’encadrement ne parviennent, tant bien que mal, à calmer titulaires, remplaçants et "supporters" excités.

Selon le responsable de Buzançais, "l’arbitre ne se sentait plus en sécurité par rapport aux supporters". Il a donc décidé d’arrêter la rencontre et de renvoyer tout le monde aux vestiaires. Des sanctions devraient tomber très prochainement.