Cette opération, qui entre dans le cadre du programme Plaquons l’Homophobie mis en place il y a peu par la Ligue Nationale de Rugby, est le premier pilier du programme sociétal "Célébrons la diversité". Une démarche de mobilisation inédite qui engage l’ensemble des acteurs du rugby professionnel à promouvoir la différence au service du collectif dans le sport et dans la société et qui se décline par l’engagement chaque année pendant 4 ans autour d’un sujet sociétal.

Après cet entraînement est prévu un moment d’échange pour parler rugby et inclusion avec tous les joueurs présents, Christian Califano, la LNR, représentée par Thomas Otton, Directeur de la Communication et de la RSE, et la Mairie de Paris, représentée par Pierre Rabadan, adjoint en charge du sport, des Jeux Olympiques et paralympiques et Karim Ziady, conseiller de Paris délégué au sport de proximité.