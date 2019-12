Le rugby et ses valeurs pour la vie. En avril dernier, à l'initiative du club et de ses éducateurs et dirigeants, les U16 du XV du Garlaban, entente chez les jeunes entre les club d'Aubagne du Stade Phocéen (Marseille), ont effectué un déplacement pas comme les autres. Les jeunes provençaux en effet eu la chance de partir du côté du Sénégal et de Dakar pour un voyage solidaire afin d'y exporter leur sport mais aussi leur savoir à travers les valeurs d'humanité et de partage que propose le rugby. Logés à Yoff, dans la banlieue nord-dakaroise, les rugbymans ont pu bénéficier de l'un des centres d'accueil de "Village Pilote", ONG qui défend les droits des enfants passés par la rue ou la prison, en favorisant leur réinsertion sociale, scolaire, familiale et professionnelle.

Au programme, du rugby mais aussi de la participation à la vie collective. Les jeunes ont en effet vécu au rythme de l'organisation et de ses activités, en s'essayant à la maçonnerie, au maraîchage ou encore à la cuisine. Les marseillais, qui avaient apporté plus de 850kg de dons répartis entre affaires de sport, vêtements, matériel scolaire, produits pharmaceutiques... ont également donné des cours d'alphabétisation aux enfants locaux, quand leurs entraînements étaient partagés avec les jeunes de "Village Pilote".

