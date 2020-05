Altrad parle de Folau et de Du Toit, Tales arrête sa carrière... Les 5 infos de ce samedi

Altrad s'exprime sur Folau et Du Toit

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, le président du MHR, s'est exprimé sur les actualités brûlantes de son club. Il parle notamment de son intérêt pour le meilleur joueur du monde 2019, mais aussi sur Folau "entre lui et le MHR, les négociations ont duré deux mois. Ses interlocuteurs au club ont aujourd'hui l'impression d'avoir été floués, utilisés pour faire monter les enchères. La manière dont ils étaient traités dans cette affaire est difficile à qualifier... Folau, il a souhaité me parler au téléphone ; j'ai pris le temps pour lui. Et on finit comme ça..."

Remi Tales arrête sa carrière professionnelle

Âgé de 36 ans, le demi d'ouverture montois raccroche les crampons. Après avoir était sacré à deux reprises champion de France, l'international Français préfère dire stop après plusieurs années en tant que joueur professionnel. Il aura joué dans trois différents clubs de Top 14 : La Rochelle, Castres ainsi que le Racing.

Le Pro 14 espère reprendre la compétition en août

La fédération irlandaise a présenté un plan pour organiser la reprise du Pro 14 entre les quatre provinces irlandaises fin août afin de relancer la compétition. Pour le moment, rien a été acté. "Sur la base des protocoles proposés, nous avons fixé les dates cibles des 22 et 23 août pour un retour au jeu avec l'organisation à huis clos des derbys entre les provinces irlandaises au stade Aviva" affirme Philip Browne directeur général de l'IRFU.

Domvo s'engage à Biarritz

Le Biarritz Olympique ne cesse d'être actif sur le marché des transferts. Après avoir recruté la semaine dernière Francis Saili. Aujourd'hui, c'est au tour du trois-quart Darly Domvo de venir sur la côte basque.

Montpellier reprend le 2 juin

À Montpellier, les joueurs du MHR vont se retrouver à partir du 2 juin pour des tests médicaux. Cette première étape est indispensable avant la reprise des entraînements collectifs qui est espérée en juillet.