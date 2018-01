Altrad : "Je suis largement supérieur"

Le président de Montpellier s'est livré dans les colonnes de Midi-Olympique. On peut ne pas être d'accord avec lui et il ne manque pas de détracteurs, mais le chef d'entreprise d'origine syrienne ne se complaît pas dans des formules toutes faites. "Il se trouve que j’ai des moyens supérieurs à d’autres. C’est comme ça. Et la problématique de l’équipe de France n’est finalement pas si différente de celle de Montpellier"

Mohed Altrad, le président de MontpellierIcon Sport

Il s'explique aussi sur certains dossiers chauds notamment sur son travail dans l'attribution du Mondial à la France : "À l’époque, j’ai fait un deal avec Bernard Laporte pour soutenir la candidature de la France pour la Coupe du monde 2023. Au-delà de la contribution financière de 1,5 million d’euros, on a mis à disposition le réseau Altrad. On a par exemple milité pour que la Géorgie vote pour la France. Je suis allé parler à quelques chefs d’Etat. Je ne vois pas ce qu’il y a de mal. Tout ça a sérieusement gonflé quelques personnes. Pourquoi ? Je ne sais pas."

Il sait aussi donner quelques coups de griffe : "Le comportement du Top 14 a longtemps été irresponsable. Chaque fois que le sujet XV de France revenait sur la table, on faisait tout pour libérer le minimum de joueurs le moins longtemps possible. L’intérêt du club prévalait. J’étais le seul à ne pas comprendre cette démarche. Cela a contribué à ce que quelques personnes soient contre moi et, aujourd’hui, ne me parlent plus. Aujourd’hui, il est devenu évident que l’intérêt de l’équipe nationale doit prévaloir. Paul Goze veut changer ce qu’on a fait par le passé." Voilà le genre de bonnes déclarations qu'on pourra lire dans votre hebdomadaire préféré.

