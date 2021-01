Alldritt bientôt de retour chez les Bleus, du mouvement à Lyon... Les 5 infos de ce mercredi

Alldritt devrait retrouver les Bleus dimanche ou lundi

Alors qu'il n'est pas présent à Nice avec les Bleus à cause d'un arthroscanner effectué en début de semaine, le Rochelais Grégory Alldritt pourrait faire son retour avec les Bleus d'ici peu si l'on en croit les mots du sélectionneur Fabien Galthié. Selon ce dernier, le Gersois devrait revenir "dimanche ou lundi, si tout va bien". Gêné par une douleur à un genou, Alldritt, en concertation avec le staff, avait pris le choix de louper le début du rassemblement mais avait tout de même jouer le match contre Bayonne le week-end dernier. C'est le Bordelais Cameron Woki qui le remplace pour le moment.

Urdapilleta reste à Castres

Un temps annoncé sur le départ pour rejoindre la Catalogne et Perpignan, le demi d'ouverture Benjamin Urdapilleta va finalement rester au Castres Olympique. Le joueur de 34 ans, ancien oyonnaxien a prolongé son bail d'une saison au sein du club tarnais. Urdapilleta à Castres, c'est 127 matchs joués pour 1179 points inscrits, trois essais mais surtout un Bouclier de Brennus en 2018.

Le LOU prolonge Kaabeche...

Après les prolongations de joueurs clé comme Jean-Marc Doussain, Thibaut Regard ou encore Xavier Chiocci, le LOU a prolongé un autre pilier en la personne du joueur de 24 ans Hamza Kaabeche. Formé au club et présent depuis l'âge de 15 ans au sein du LOU, le pilier aux sept matchs joué cette saison a prolongé jusqu'en 2023.

... et signe Taufua

Comme annoncé dans la journée d'hier, le LOU a enregistré l'arrivé du troisième ligne néo-zélandais Jordan Taufua. Le joueur passé par les Crusaders et qui évoluait chez les Leicester Tigers arrivent en tant que joker médical pour pallier les absences de Mathieu Bastareaud et de Gillian Galan. Malgré ses 28 ans, Taufua est déjà expérimenté avec notamment ses 70 matchs en Super Rugby et les 90 en Mitre 10 Cup. Taufua a rempoté le Super Rugby à trois reprises avec la franchise basé à Christchurch.

L'Ulster bouscule le marché des prolongations... et des transferts

La province irlandaiss de l'Ulster, actuellement en tête de la Conférence A de Pro 14 a prolongé beaucoup de joueurs depuis le début de la semaine. Mais c'est bien hier qu'elle a sorti les noms les plus clinquants. C'est d'abord l'international irlandais et talonneur Rob Herring, successeur de Rory Best, qui a prolongé jusqu'en 2023. Il a rapidement été imité par le demi d'ouverture Ian Madigan, ancien joueur du Leinster, de Bristol ou encore de Bordeaux-Bègles et qui fut également international avec le XV du Tréfle. Enfin, et surtout, la franchise de Belfast a obtenu la signature du deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa. Le champion du monde olympique de Rugby à 7, ancien du Racing 92 et actuel joueur de Glasgow a signé pour un an.