Le demi de mêlée du Stade toulousain Alexi Balès a annoncé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière. À 32 ans, l'ancien d'Agen et de La Rochelle a décidé de se consacrer totalement à son autre passion avec sa société de vins. Malgré cette annonce inattendue, le Stade toulousain ne manquera pas de force la saison prochaine au poste de demi de mêlée. En plus de l'intouchable Antoine Dupont, le staff haut-garonnais pourra compter sur Paul Graou, Martin Page-Relo voire même le très prometteur Ruben Maka et le polyvalent Arthur Retière.

Selon les informations de Canal+, l'ailier algérien devrait rejoindre le Stade français la saison prochaine. Le Rouennais pourrait alors être la 13e recrue du Stade français, la troisième à l'aile après Sione Tui et Stéphane Ahmed. Après sa grosse saison en Pro D2 et ses belles performances lors du dernier Africa Cup, Nadir Megdoud (25 ans) a forcément été courtisé. Il a inscrit cette saison huit essais en 23 matchs et s'est imposé comme un des cadres de Rouen.

L’équipe de France 7 Masculin a annoncé aujourd'hui le groupe qui partira en stage de préparation à la Coupe du monde 2022 au centre d’entraînement à Chula Vista (Californie) du 23 au 31 juillet. La Coupe du monde de rugby à 7 se déroulera en Afrique du Sud, à Cape Town, du 9 au 11 septembre. Parmi les joueurs convoqués, nous retrouvons le clermontois Jean-Pascal Barraque ou encore le jeune toulousain Nelson Epée.

Ian Foster a dévoilé ce vendredi le groupe néo-zélandais convoqué pour disputer le Rugby Championship en août et septembre. Malgré les deux défaites lors de la récente tournée face à l'Irlande, le sélectionneur a décidé de faire confiance au même groupe. Sam Cane reste donc le capitaine d'une équipe malade, en quête de victoire pour se rassurer dans cette compétition.

Le Racing Club Narbonnais a officialisé aujourd'hui l'arrivée de l'arrière australien James Kane. Arrivé de Richmond en Angleterre, il se lance un nouveau défi en France. Le Rugby Club Narbonnais jouera en Nationale la saison prochaine.