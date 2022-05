Aldegheri prolonge, Médard suppléant aux législatives... Les cinq infos de ce mercredi !

Aldegheri toulousain jusqu'en 2026

Comme cela était évoqué dans le Midi Olympique du 2 mai dernier, Dorian Aldegheri a bien prolongé son bail avec le Stade toulousain. Le club double champion en titre a officialisé ce mercredi la signature du pilier droit, désormais lié au club jusqu'en 2026.

Barnes et Pearce seront au sifflet pour les finales européennes

Si on ne connaît pas encore les compositions d'équipe, on sait qui dirigera les deux finales européennes. Wayne Barnes arbitrera la finale de la grande coupe d'Europe, tandis que Luke Pearce sera chargé de la bonne tenue du choc frano-français entre Toulon et Lyon.

Médard suppléant d'une candidate LR aux législatives

Le rugbyman toulousain Maxime Médard sera le suppléant de la candidate LR Laurence Arribagé dans la troisième circonscription de Haute-Garonne, lors des élections législatives qui se tiendront en juin, a-t-elle annoncé mardi.

Le talonneur néo-zélandais Coltman signe à Lyon

Le talonneur international néo-zélandais Liam Coltman s'est engagé pour deux saisons avec le club de Lyon, a annoncé mercredi sa franchise des Highlanders (Super Rugby).

Bordeaux-Bègles : Picamoles se tord le genou à l’entraînement

Mardi, en début d’après-midi, Louis Picamoles ne s’est pas relevé après une phase d’entraînement avec opposition. Deux membres du staff sont venus lui porter secours. On sentait le joueur accablé sur le moment par ce coup du sort, mais il a pu se remettre debout et regagner les vestiaires en boitillant, toujours soutenu par les deux aides.