Ahki veut rester à Toulouse, Maestri absent plusieurs mois... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Ahki souhaite rester à Toulouse

Interrogé ce jeudi en conférence de presse, le trois-quarts centre du Stade toulousain Pita Ahki (29 ans) a indiqué qu'il se voyait rester à Toulouse. "Je voudrais rester ici, à Toulouse. Ma famille et moi adorons la ville, le club. J'ai pas mal d'opportunités ailleurs, mais je souhaite poursuivre ma carrière ici", a lancé le Néo-Zélandais qui, en juin dernier, n'avait pas fermé la porte à un retour au pays, alors que son contrat courait déjà jusqu'en 2024.

Stade rochelais : Wardi part, Paiva en approche

Comme annoncé dans Midi Olympique la semaine dernière, le pilier gauche rochelais Reda Wardi devrait bien prendre la direction de Montpellier prochainement. Pour le remplacer, les dirigeants des Jaune et Noir possèdent plusieurs solutions. Selon RMC, Thierry Paiva est évoqué. Le pilier bordelais, appelé pour préparer le dernier Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, est en fin de contrat en Gironde et voudrait plus de temps de jeu. Il est pour le moment dans l'ombre du capitaine bordelais Jefferson Poirot. RMC évoque des "discussions avancées" entre les deux parties.

Maestri absent plusieurs mois

Le deuxième ligne international Yoann Maestri est revenu de Brive avec une rupture d’un tendon du biceps. Il devrait être opéré prochainement et sera absent plusieurs mois. Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale qui perd là un des cadres du vestiaire.

Le programme des quatre premières journées de Champions Cup dévoilé

Ce jeudi, l'EPCR a dévoilé le calendrier des quatre premières journées de la nouvelle édition de la plus grande coupe d'Europe de rugby. Concernant les clubs français, le Racing 92 sera la première formation à entre en piste, ce sera sur la pelouse des Saints de Northampton. Le Castres olympique baissera le rideau le dimanche avec la réception des Harlequins.

La billetterie pour les demi-finales à Nice ouverte

La Ligue nationale de rugby a annoncé ce jeudi l'ouverture de la billetterie pour les prochaines demi-finales. Les deux rencontres se tiendront le week-end du 18 juin 2022. Pour la première fois de son histoire, l'Allianz Riviera de Nice accueillera donc les demies de Top 14.