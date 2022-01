Agen - Vannes plus que menacé

Le match de la 18e journée de Pro D2 entre Agen et Vannes, qui devait se tenir ce vendredi à 19h30 sur la pelouse d'Armandie, se dirigerait finalement vers un report, selon nos informations. Plus de vingt cas de Covid-19 ont été détectés dans l'effectif agenais. Les Lot-et-Garonnais ne pourraient donc pas pouvoir aligner un nombre suffisant de joueurs pour la rencontre. Après le match entre Béziers et Montauban, reporté la semaine dernière à cause des nombreux cas de Covid côté biterrois, la rencontre entre Agen et Vannes pourrait donc être la deuxième rencontre reportée de la saison en Pro D2.

L'UBB privée de Petti jusqu'en mars

Le deuxième ligne argentin de l'UBB Guido Petti (27 ans, 53 sélections) n'apparaîtra plus sous le maillot Bordeaux & Blanc jusqu'en mars, a annoncé le manager Christophe Urios en conférence de presse ce mercredi, dans des propos relayés par Sud Ouest. Le maître de la touche bordelaise est touché au ménisque, ce qui explique son absence. "On va protéger les joueurs qui sont à protéger, pas autant qu’on voudrait, mais un peu. Et on va faire jouer ceux qui ont besoin de jouer. Ça veut dire que ça sera une vraie opportunité pour certains", a détaillé Christophe Urios.

Ardron deux ans de plus à Castres

C'est une nouvelle qui va réjouir bon nombre de supporters castrais. Selon RMC, le troisième ligne Tyler Ardron (30 ans ; 38 sélections) va prolonger son contrat avec le Castres olympique pour deux saisons supplémentaires. Homme clé du quinze de départ du CO, l'international canadien était en fin de contrat. Il restera donc dans le Tarn au moins jusqu'en 2024. Depuis son arrivée à Castres en 2020, Tyler Ardron s'est imposé au sein du club tarnais. Cette saison, il a déjà pris part à douze rencontres de championnat, et une de Champions Cup.

Narbonne encore touché par le Covid

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Racing Club Narbonnais. Le club audois a encore une fois détecté des cas de Covid-19 dans son effectif, à la suite de tests réalisés ce mercredi. Sept joueurs et un membre du staff sont positifs, annonce l'Indépendant. Ils ne seront bien-sûr pas disponibles pour le déplacement à Mont-de-Marsan vendredi. Déjà touchés lors des deux semaines précédentes, les Narbonnais se retrouvent encore une fois dans une position difficile. Avec les blessés, ce sont plus de dix joueurs qui manquent encore à l'appel. La rencontre n'est pour l'heure pas menacée.

Le groupe de l'Écosse pour le Tournoi

Gregor Townsend a communiqué ce mercredi les trente-neuf noms des joueurs qui disputeront le Tournoi des 6 Nations 2022. Parmi les surprises, cinq joueurs non-capés font leur apparition dans le groupe. Cameron Redpath est lui de retour. Sean Maitland et Adam Hastings sont les principaux absents. Andy Christie, Ben White, Rory Darge, Ben Vellacott et Kyle Rowe sont les cinq petits nouveau d'une liste qui reste tout de même assez classique.