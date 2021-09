" Pieterse s’est cru en MMA "

Interrogé sur le carton rouge adressé à Ryno Pieterse, Thomas Combezou a calmé le jeu : "On a eu l’habitude dans un passé récent de nous retrouver en infériorité numérique. La saison dernière nous avons gagné deux matchs à quatorze. Ça a resserré le groupe. Pour le rouge, c’est une erreur de jeunesse. Le problème c’est qu’il saute avant l’impact sur Maxime Lucu. Il s’est cru en MMA (rires). Ryno est un jeune joueur, il a voulu mettre beaucoup d’intensité, marquer l’adversaire. Bon, il va sûrement être sanctionné en commission de discipline, il va payer sa dette et on passera à autre chose."

" Une leçon de combat et d’agressivité "

Battu par le Biarritz Olympique, le Racing 92 et Gaël Fickou, capitaine de la formation, regrettent leur manque d'agressivité dans la rencontre : "Ils nous ont donné une leçon de combat et d’agressivité. Ils ont été plus féroces que nous cet après-midi. Ils ont eu plus faim et ça se voit au niveau du résultat. Les Biarrots n’ont pas produit énormément de jeu, mais ils nous ont enfermés chez nous, notamment avec leur jeu au pied et la règle des 50-22. Ils ont été agressifs dans les rucks et ont gratté beaucoup de ballons. Leur buteur a été en réussite, donc il n’y a rien à dire. Ils méritent leur victoire. Les conditions ? Ce n’est pas comparable à ce qu’on a à l’Arena, mais on doit savoir s’adapter à tous les terrains. Dans le championnat, on ne jouera pas toujours dans des stades avec des conditions parfaites. Le terrain était gras, ça les a peut-être avantagés, mais ils ont su jouer avec et ils ont eu raison."

" Heureusement qu’on avait assuré la victoire... "

Après la victoire étriquée de son équipe, Vahaamahina a affiché une mine soulagée en conférence de presse : "Les Rochelais étaient dans la même situation que nous avant ce match et au vu de la météo, on se doutait que la rencontre se jouerait essentiellement devant. Il y a eu un gros combat pendant 80 minutes et au final, ce sont quatre bons points pour nous. On peut être fiers de cette victoire. On a essayé de jouer ce dernier ballon, dans l’idée d’aller peut-être chercher le bonus offensif. On s’est dit qu’on n’avait rien à perdre, il y a eu ce cafouillage, et voilà… Heureusement qu’on avait assuré la victoire juste avant."

" Il faudra compter avec Brive cette saison "

Victorieux de Pau ce samedi, Brive commence parfaitement son début de saison à domicile et leur manager, Jeremy Davidson, s'en satisfait : "Ce n’étaient pas que les trois-quarts. La semaine dernière, nous n’avions pas joué collectivement, les gars avaient moins bougé que les Montpelliérains. L’équipe a montré qu’elle avait vraiment envie de mettre du jeu en place et de prendre du plaisir avec le ballon. Avec une très bonne conquête qui a aidé. Mais l’on doit voir plus loin. Je suis très content de nos deux premiers matchs à domicile. Ils ont montré qu’il faut compter avec nous cette saison."

" Je reprends de plus en plus le rythme "

Titulaire pour la première fois ce week-end, Anthony Jelonch a apprécié l'exercice : "Il me tardait de débuter un match. C’est chose faite et je suis libéré. Il y a la victoire en prime. Montpellier est revenu fort mais on a gardé le cap. C’était un gros combat devant en première mi-temps. On a su répondre présent, avec des contre-rucks et des ballons grattés importants. Cela nous a permis de sortir de notre camp.Je me sens bien mais pas encore au top sur le cardio par exemple. Je sens que les vacances sont passées par là (sourire). Mais je reprends de plus en plus le rythme."