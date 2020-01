Accord FFR/LNR, Webb retourne aux Ospreys… Les 5 infos qu’il ne fallait pas manquer ce mardi

Webb de retour aux Ospreys

Comme annoncé hier, Rhys Webb va quitter Toulon à la fin de la saison "pour des raisons familliales". Il rejoindra alors son ancien club des Ospreys. Il s'y est engagé pour les deux prochaines saisons.

Haouas prolonge avec Montpellier

Montpellier a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters. En effet, le pilier Mohamed Haouas vient de prolonger son contrat avec le MHR. Issu du centre formation, il été sous contrat jusqu'en 2021 et vient de s'engager pour trois ans supplémentaire. Il est désormais lié avec le club héraultais jusqu'en 2024.

Julian Savea meilleur marqueur de la décennie

Avec 46 essais marqués avec les All Blacks, Julian Savea est le meilleur finisseur de ces dix dernières années. Derrière lui, on retrouve le Gallois George North avec 41 essais et un autre Néo-Zélandais. Il s’agit de Ben Smith. Le néo-palois a marqué à 39 reprises avec le maillot à la fougère.

La FFR et la LNR s’accordent sur les 42 joueurs

Ce matin, le comité directeur de la LNR a entériné l’accord trouvé ce lundi entre la fédération et la Ligue Nationale de Rugby à propos de la mise à disposition de 42 joueurs au sélectionneur durant le prochain 6 Nations 2020. Mesure estimée à un surcoût d’un peu moins d’un million d’euros. Les clubs professionnels auraient fait un pas vers la FFR, en acceptant une réversion d’une partie des recettes générées par les résultats du XV de France durant le Tournoi.

Steve Hansen anobli

L'ex-entraîneur du XV de Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, battu en demi-finale de la dernière Coupe du monde, a été anobli dans la liste des distinctions du Nouvel An pour sa contribution exceptionnelle au rugby national.