9 changements pour les Bleuets, Toulouse au sommet de la formation... Les 5 infos de ce mercredi

Toulouse, meilleur centre de formation de l'élite

Dans le nouveau classement des centres de formation publié par la LNR sur la saison 2018/2019 pour les clubs de Top 14 et Pro D2, de nombreux changements sont à observer. Toulouse évince Agen de la 1re place et gagne 5 positions par rapport à celui paru l'an passé. Du côté de la Pro D2, ce sont l'Aviron Bayonnais et le Stade Aurillacois qui ont l'honneur de se partager cette récompense.

Gros turnover dans le XV de départ des Bleuets

Après la défaite lors du crunch en ouverture du tournoi (24-29), sur la sirène, le manager Philippe Boher déçu par ses hommes, à coup sûr, a décidé de faire une large revue d'effectif pour le match contre l'Italie, qui se jouera à Aix vendredi à 21H00. Dans le XV de départ, pas moins de 9 joueurs sont remplacés. Exit l'ensemble de la première ligne, Matthias Haddad ou encore le demi d'ouverture lyonnais Joris Moura. Le capitaine Jordan Joseph, Nolann Le Garrec et Cheikh Tiberghien conservent leur place de titulaires à leur poste de prédilection.

La LNR dévoile les dates de la saion 2020/2021 pour la Pro D2 et le Top 14

Pour tous les amoureux du rugby, la date du samedi 26 juin 2021 est a cochée, elle correspond à la finale du Top 14. La phase régulière du championnat s'étalera entre le 5 septembre 2020 et le 5 juin 2021. En simultané, la LNR a également affiché les dates de la saison de Pro D2. Les matchs de saison régulière se dérouleront entre le week-end du 29 août 2020 et celui du 14 mai 2021. La finale du championnat aura lieu, quant à elle, le week-end du 6 juin 2021.

Inquiétude autour de Vakatawa

Alors que le XV de France s'est entraîné mercredi après-midi, un joueur manquait à l'appel, il s'agissait du centre tricolore Virimi Vakatawa. La Fédération Française de Rugby a indiqué par le biais d'un communiqué que son absence était dû "à une douleur au triceps". Cette douleur remonte au match contre l'Angleterre puiqu'il est sorti quelques minutes avant de revenir sur la pelouse le bras bandé. Le joueur du Racing 92 (27 ans, 22 sélections) espère pouvoir être apte pour le match qui aura lieu contre l'Italie dimanche. La composition de l'équipe sera annoncée par Fabien Galthié vendredi, dans l'après-midi.

Prolongation actée pour deux jeunes Rochelais

Les supporters Rochelais ont dû se lever avec le sourire aux lèvres ce mercredi. Très tôt, dans la matinée, le club a confirmé la prolongation de contrat du jeune deuxième ligne Rémi Leroux ainsi que du talonneur Brendan Lebrun jusqu'en 2022. Âgés seulement de 21 ans, ils ont eu la chance de prendre part à certains matchs de Top 14 et de Champions Cup, malgré un temps de jeu réduit. Jono Gibbes s'est d'ailleurs montré ravi à l'annonce de cette nouvelle : "La prolongation de ces jeunes joueurs est importante pour le club" .