En l'absence de Gabin Villière, forfait pour le déplacement en Ecosse samedi en raison d'une fracture du sinus, le staff du XV de France a dû se creuser les méninges depuis dix jours. D'autant que la blessure à une cheville de Jonathan Danty, qui avait raté la réception de l'Irlande, pouvait également contrarier les plans de Fabien Galthié. Pourquoi ? Parce que, si Gabin Villière et Damian Penaud se sont imposés comme les deux tauliers sur les extérieurs, le réservoir semble plutôt mince à l'heure actuelle derrière eux et la tentation de remodeler la ligne de trois-quarts était évidente. Surtout que le Racingman Teddy Thomas, que le sélectionneur a toujours tenu en haute estime, est encore trop juste physiquement.

Le Toulousain Matthis Lebel a connu sa première sélection contre la Géorgie en novembre, mais sa prestation neutre et sa saison jusque-là mitigée ne lui ont pas permis de bousculer la hiérarchie. Le Racingman Donovan Taofifenua est un habitué de Marcoussis mais n'a aucune expérience sur la scène internationale. Pas plus que le Rochelais Jules Favre et le Toulonnais Aymeric Luc, présents dans le groupe élargi. Autant dire que le remplacement du Villière par un spécialiste du poste serait un pari, voire un risque, dans le contexte bouillant de Murrayfield. Selon nos informations, ce ne serait clairement pas l'option privilégiée. Ainsi, c'est un trois-quarts centre qui devrait être décalé sur l'aile.

Danty vers une titularisation en 12

Depuis le début du mandat de Galthié, Gaël Fickou a dépanné à plusieurs reprises sur les extérieurs. A chaque fois, c'est Arthur Vincent qui prenait place au centre de l'attaque. Même si le Montpelliérain n'est pas là (opéré d'un genou), la logique devrait être la même. Sans Danty, Virimi Vakatawa aurait eu de fortes chances de retrouver un numéro 13 dont il était le propriétaire du Mondial 2019 jusqu'au Tournoi 2021. Laissant le soin au Bordelais Yoram Moefana ou à Fickou de se repositionner à l'aile. En effet, Moefana a aussi eu l'occasion d'occuper ce poste en club, trois fois au coup d'envoi d'un match sur les deux dernières saisons ou parfois en cours de rencontre.

Tani Vili écarté du premier groupe, Jonathan Danty a finalement effectué son retour et, s'il apporte les garanties physiques nécessaires, tout porte à croire qu'il débutera à Edimbourg. Moefana et Fickou l'accompagneront très certainement dans le XV de départ, mais reste à savoir à quel poste. Le staff préfèrera-t-il laisser son capitaine de défense Gaël Fickou à ses côtés ? Ou décidera-t-il de maintenir Moefana à un poste de trois-quarts centre qu'il maîtrise mieux, sachant que Fickou a déjà donné satisfaction sur l'aile ? Les entraînements à haute intensité, programmés ce mardi et ce mercredi, devraient offrir une tendance.