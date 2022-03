Comment appréhendez-vous cette dernière rencontre du Tournoi face à l’Angleterre ?

Nous voulions pouvoir nous offrir ce dernier match en guise de finale, nous avons réussi. Jusque-là, tout le monde nous parlait de Grand Chelem, ce n’était pas notre objectif. Nous voulions procéder par étapes. Et la prochaine étape, c’est de remporter le Tournoi. Ça passera par une victoire sur l’Angleterre. Franchement, quel que soit l’adversaire, on aurait été dans le même état d’esprit. On ne s’imagine pas perdre si près du but. On va donc se concentrer sur la victoire sans trop penser à ses conséquences. On pourra alors savourer, après.

Avez-vous pleinement conscience de l’attente qui pèse sur vos épaules ?

Tout le monde ne nous parle que du Grand Chelem depuis quelques semaines, on s’en rend forcément compte. Mais il ne faut pas que ça nous mette une pression négative. On doit se nourrir de ce contexte, de cette attente, du plaisir que cette équipe de France procure aux gens. Vous savez, j’ai connu l’équipe de France qui subissait surtout des critiques, qui perdait ses matchs, qui ne séduisait pas les spectateurs et qui jouait beaucoup de ses matchs dans des stades qui ne faisaient pas le plein. La différence, je peux vous dire que je la sens bien. Et tous les joueurs la ressentent. Forcément, tout ça va nous donner de la force. Et puis, pour tout vous dire : personnellement, je prends un pied immense à vivre cette aventure. Je ne sais pas où je serai dans un, deux ou trois ans, mais aujourd’hui quel "kif". Vraiment.