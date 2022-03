Le XV de France a un objectif clair ce samedi : vaincre les Anglais et ainsi remporter le Tournoi en réalisant le Grand Chelem, chose qui n'est plus arrivée depuis 12 ans. Mais pour cela, les hommes de Fabien Galthié doivent passer sur un XV de la Rose qui n'a, certes, pas la meilleure des dynamiques, mais qui compte dans ses rangs quelques atouts de choix. Avec Marcus Smith, Ellis Genge ou encore Sam Simmonds, Eddie Jones possède plusieurs joueurs au talent immense.

"C'est une équipe qui possède de grands joueurs, confirmait Gregory Alldritt. Elle a quand même fait un sacré match contre l'Irlande à un joueur de moins (défaite 32-15 avec un joueur exclu au bout de deux minutes, NDLR). On voit que c'est une équipe qui a du caractère, une grosse mêlée, une grosse conquête". Le troisième ligne des Bleus se méfie peut-être aussi d'autant plus des Anglais, que ces derniers l'ont emporté lors des deux derniers affrontements face aux Bleus.

" La motivation pour eux, elle est toute trouvée "

"On sait que ça va être compliqué. Le Crunch, c'est toujours un match compliqué, il y a un contexte spécial autour de ce match. On sait que ce ne sera pas facile". Trop loin de la France pour remporter le Tournoi, l'Angleterre débarque à Paris avec l'envie de finir avec les honneurs, en s'évitant une cinquième place qui ferait grand bruit. "C'est presque pire pour nous, développe Alldritt. On sait qu'ils vont venir sans ambition de victoire finale, certes, mais si on retournait la situation, on serait les premiers à vouloir les priver de Grand Chelem à Twickenham. La motivation pour eux, elle est toute trouvée".