Ce mardi après-midi, s'est déroulé à Marcoussis (Essonne) le traditionnel entraînement à haute intensité des Tricolores, dirigé par Fabien Galthié et son staff. De ce que l'on a pu constater sur le terrain d'honneur du CNR, l'équipe qui avait démarré le Tournoi des 6 Nations, le 6 février dernier face à l'Italie, devrait être reconduite en quasi intégralité face à Galles. Gabin Villière, de retour d'une blessure aux sinus, démarrera donc sur l'aile gauche, laissant Jonathan Danty, très solide depuis quelques matchs, occuper le centre du terrain. Aux côtés de Gaël Fickou ? Celui-ci, légèrement grippé, n'a pu participer à la séance de ce jour et fut donc remplacé par Yoram Moefana ; Fickou devrait toutefois être rétabli et natrurellement titulaire au pays de Galles.

Yoram Moefana, très convaincant face à l'Irlande au centre puis contre l'Ecosse à l'aile, pourrait donc faire les frais du retour de Villière et se retrouver ou sur le banc (si le staff choisit d'y placer trois trois-quarts), ou hors du groupe, si le schéma à six avants remplaçants est reconduit.

Alldritt s'est entraîné normalement

XV DE FRANCE - Grégory Alldritt lors d'un entraînement le 25 février 2022Icon Sport

S'il avait été ménagé lors de la séance de lundi, le numéro 8 du Stade rochelais et des Bleus Grégory Alldritt a cette fois-ci tenu son poste en troisième-ligne, entre François Cros et Anthony Jelonch, le Bordelo-Béglais Cameron Woki étant maintenu dans la cage auprès de Paul Willemse. C'est demain midi, depuis Marcoussis, que le sélectionneur national annoncera la composition d'équipe des Tricolores. Pour rappel, les coéquipiers d'Antoine Dupont quitteront le CNR mercredi en début d'après-midi pour rejoindre Cardiff, où ils affronteront les Diables Rouges vendredi soir.

L'équipe probable :

15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3 . Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Flament, 21. Cretin (ou Moefana), 22. Lucu, 23. Ramos