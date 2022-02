Quel sentiment vous anime-t-il après cette belle victoire en Ecosse ?

C'est bien de gagner ici. C'était l'objectif prioritaire. Et si vous qualifiez à présent cette victoire de « belle », c'est encore mieux...

Votre pilier gauche, Cyril Baille, a fait un match incroyable à Edimbourg. Comment l'avez-vous jugé de votre côté ?

On peut féliciter Cyril. Il se déplace énormément, est très adroit de ses mains et pousse fort en mêlée fermée. Il a par ailleurs une très bonne connexion avec Antoine Dupont, ce qui nous aide beaucoup dans la continuité du jeu. Mais au-delà de son cas, c'est tout un collectif qu'il faut aujourd'hui saluer.

Vous disiez, après la victoire face à l'Irlande, qu'il fallait « savourer ». Et aujourd'hui, alors ?

Il faut qu'il y ait un moment de partage entre nous, puis avec nos familles, nos proches et nos supporters... Ce moment, cette troisième victoire dans le Tournoi des 6 Nations, il faut la vivre pleinement ce soir (samedi soir), demain et après-demain...

Votre équipe a été très forte en défense et sur le jeu au sol. Êtes-vous d'accord avec ce constat ?

Oui. Il y a eu des moments clés dans cette rencontre. Déjà, l'action où Stuart Hogg fait en-avant, en fin de première période, alors qu'il est en position de marquer et faire passer les Ecossais devant au score. Dans la foulée, il y a l'essai marqué par Gaël Fickou qui nous permet de prendre nos distances. Dans les moments difficiles que nous avons pu traversés dans cette rencontre, la défense et le jeu au sol nous ont indéniablement aidés à relever la tête, repousser l'adversaire et contre-attaquer. Quand tu gagnes un match international, c'est que tu es prêt.

Votre équipe a-t-elle progressé dans ce que vous nommiez après l'Irlande comme « l'acceptation des temps faibles » ?

Je pense, oui. Samedi après-midi, les Ecossais n'ont jamais lâché et, dans leur style habituel, ils ont enchaîné les temps de jeu et cherché à nous épuiser. Mais nous avons combattu sur chaque ruck.

A Murrayfield, vos joueurs ont excellé dans le passage d'attaques à défense, de défense à attaque...

C'est un travail permanent à l'entraînement. En fait, nous voulons exploiter les qualités du rugby français, notamment dans la capacité à se transformer de défenseur à attaquant le plus rapidement possible et malgrè les contraintes liées au rugby international. Ici, on existe que si l'on gagne des matchs et en Ecosse, nous avons ajouté une pierre à ce que nous tentons de construire depuis deux ans.

Qu'avez-vous pensé de Jonathan Danty au centre du terrain ? A Murrayfield, il revenait à peine de blessure...

Il a été très bon. Jonathan Danty a apporté ce qu'il sait faire, notamment dans le défi au mur adverse. Il fait indéniablement un bon retour. Toujours est-il qu'à ce poste de centre et ailleurs, il y a désormais une vraie émulation dans cette équipe de France.

En conclusion ?

Même si tout n'est pas parfait, ça le fait.