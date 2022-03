Outre Vakatawa et Dulin, douze autres joueurs sont également libérés en vertu de la convention signée entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la FFR: les troisièmes lignes Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Jordan Joseph (Pau), l'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92), l'arrière Aymeric Luc (Toulon), le trois-quarts polyvalent Jules Favre (La Rochelle), les piliers Jérôme Rey (Lyon) et Sipili Falatea (Clermont), l'ouvreur Antoine Hastoy (Pau), le centre Tani Vili (Clermont), les deuxièmes lignes Thomas Lavault (La Rochelle) et Swan Rebbadj (Toulon).

La composition d'équipe pour le "Crunch" sera annoncée jeudi par le sélectionneur Fabien Galthié et le manager Raphaël Ibanez.

Le XV de France, dernière équipe invaincue dans le Tournoi, peut espérer remporter son premier Grand Chelem depuis 2010. Pour ça, il faudra battre l'Angleterre samedi (21h00) au Stade de France