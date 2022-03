40ème sélection pour Antoine Dupont

Ce Crunch sera l'occasion de fêter la 40ème sélection du demi de mêlée des Bleus. Alors qu'Antoine Dupont faisait ses débuts sous le maillot du XV de France face à l'Italie lors du Tournoi des 6 Nations 2017, il est aujourd'hui le capitaine des Bleus et accessoirement le meilleur joueur du monde.

320 minutes jouées pour Ntamack et Fickou

Ces deux titulaires indiscutables ont tout simplement joué les 80 minutes des quatre premiers matchs de ce Tournoi des 6 Nations 2022. Depuis le début du Tournoi, Romain Ntamack assume presque a lui tout seul son poste d'ouvreur puisque Matthieu Jalibert touché à la cuisse n'a pas pu rejoindre les Bleus. Sur le banc c'est donc Thomas Ramos (pouvant jouer à l'arrière comme à l'ouverture) qui peut éventuellement le remplacer, ce qui n'a pour l'heure toujours pas été le cas dans ce Tournoi. De son côté, Gael Fickou s'est imposé au centre comme "l'ancien" de cette équipe, qui, avec son expérience porte véritablement la ligne de trois-quart des Bleus.

Icon Sport

4 changements dans le XV de départ, seulement un volontaire

Le seul choix volontaire de Fabien Galthié concernant son XV de départ s'est fait lors du premier match face à l'Italie. Effectivement, le sélectionneur du XV de France avait fait le choix d'aligner Dylan Cretin en numéro 7 plutôt que François Cros. Le Lyonnais avait d'ailleurs joué les 80 minutes de ce match. Face à l'Ecosse, l'Irlande ainsi qu'au pays de Galles, Fabien Galthié a dû faire sans certains de ses joueurs cadres avec d'abord les blessures de Villière (visage) et Danty (cheville) ainsi que le Covid-19 qui a touché Penaud et Taofifenua. Pour le Crunch de samedi, le staff du XV de France a récupéré ses forces vives et aligne son "XV type".

10 joueurs titulaires à cinq reprises depuis le début du Tournoi

Parmi les Bleus, il y en a dix qui ne sont jamais sortis du XV de départ depuis le début du Tournoi : Melvyn Jaminet, Gael Fickou, Romain Ntamack, Grégory Alldritt, Cameron Woki, Uni Atonio, Julien Marchand ainsi que Cyril Baille.

20 touches gagnées pour Woki

Cameron Woki n'a certainement jamais été aussi efficace avec les Bleus que depuis son repositionnement en deuxième-ligne. En touche le Bordelais ne laisse pas vraiment de chance à ses adversaires puisqu'il est l'un des meilleurs sauteurs de ce Tournoi des 6 Nations avec 20 ballons gagnés en touche. Il est devancé de peu par Maro Itoje (21 touches gagnées) qui se tiendra face à lui ce samedi.