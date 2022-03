On connaît le groupe des 42 qui va préparer le déplacement au pays de Galles le vendredi 11 mars. Ce qu'il faut retenir de cette liste, c'est le retour de Matthieu Jalibert, qui a été aperçu à l'entraînement collectif de ce mercredi avec son club de Bordeaux-Bègles. Le demi d'ouverture semble avoir mis derrière lui son problème musculaire à la cuisse. Gabin Villière est lui aussi déclaré apte. Pour rappel, l'ailier de Toulon est une pièce maîtresse du système de Fabien Galthié. Il avait disputé les deux premiers matchs du Tournoi avant de se blesser au visage (fracture du sinus). L'ailier Teddy Thomas, qui a retrouvé la compétition la semaine dernière contre Castres après plus six semaines d'absence, sera lui aussi à Marcoussis.

Le petit nouveau de cette liste est Thomas Jolmes. Le deuxième ligne de Bordeaux-Bègles est convoqué dans le groupe pour la première fois.

Piliers : Uini Atonio, Cyril Baille, Demba Bamba, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Jérôme Rey.

Talonneurs : Gaëtan Barlot, Julien Marchand, Peato Mauvaka.

Deuxièmes ligne : Thibaud Flament, Thomas Jolmes, Thomas Lavault, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki.

Troisièmes ligne : Grégory Alldritt, Alexandre Bécognée, Paul Boudehent, Dylan Cretin, François Cros, Anthony Jelonch, Jordan Joseph.

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu.

Demis d'ouverture : Matthieu Jalibert, Romain Ntamack.

Centres : Pierre-Louis Barassi, Jonathan Danty, Jules Favre, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Virimi Vakatawa.

Ailiers : Matthis Lebel, Damian Penaud, Donovan Taofifenua, Teddy Thomas, Gabin Villière.

Arrières : Brice Dulin, Melvyn Jaminet, Thomas Ramos.