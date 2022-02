Les Tops

Marcus Smith

Le demi d'ouverture des Harlequins a joué dans un fauteuil ce dimanche à Rome. Profitant de l'avancée des siens, il n'a jamais subi de pression italienne et a pu jouer à sa guise. Sur le premier essai anglais, il se fait passer pour un ailier et remporte son face-à-face contre Federico Mori. Plus tard, il remporte un autre duel contre le Bordelais, cette fois en défendant sur l'aile gauche. Il se permet même de casser le plaquage de l'ouvreur adverse Garbisi. L'essai de Daly après la pause est à son crédit, à la faveur d'une superbe passe au cordeau. Ses transformations en coin furent la cerise sur le gâteau. Le jeune Anglais est l'attaquant le plus efficace avec 6 défenseurs battus.

Jamie George

A la tête d'un pack dominateur, Jamie George a largement maîtrisé son sujet. Avec 8 ballons joués, 44 mètres gagnés, le talonneur des Saracens a fait profiter au XV de la Rose toute sa qualité d'attaquant. Il a même réalisé une passe après-contact et a provoqué un turnover en faveur des Anglais. Surtout, on retiendra ses deux essais tout en puissance, l'un en forçant le passage dans l'axe, l'autre en remportant son duel sur l'aile droite.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Jamie George (Angleterre) inscrit le 3e essai des Anglais en ItalieIcon Sport

Alex Dombrandt

Le troisième ligne centre aurait bien pu prétendre au titre de joueur du match... Alex Dombrandt était dans tous les bons coups ou presque, et a envoyé un message à son sélectionneur Eddie Jones, qui lui préférait jusque-là Sam Simmonds. Avec ou sans le ballon, le Harlequin a démontré qu'il postule naturellement au poste de titulaire contre des nations du premier tiers.

Les Flops

Stephen Varney

Que l'après-midi fut long pour le demi de mêlée de l'Italie ! Certes déstabilisé par l'impuissance de son pack, il n'a toutefois jamais réussi à apporter de la sérénité derrière celui-ci. Ses choix étaient souvent difficiles à justifier. L'essai avant la pause de George résulte de sa passe en cloche presque à l'aveugle qui a atterri dans les bras anglais.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Stephen Varney (Italie) contre l'AngleterreIcon Sport

Paolo Garbisi

Comme son compère à la charnière, le Montpelliérain a éprouvé des difficultés à se hisser au niveau international. Les Italiens ne sont parvenus à mettre du rythme que trop rarement, ne bousculant jamais leurs adversaires. De plus, ses erreurs n'ont pas aidé son équipe à exister...

Marco Zanon

Quand il fallait défendre, alors que Nicolo Cannone et Michele Lamaro ont excédé dans l'exercice (18 plaquages réussis chacun), le premier centre de Trévise Marco Zanon a raté trois plaquages. Sans compter qu'il a concédé une pénalité et s'est rendu coupable d'une faute de main.