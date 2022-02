Darge, aussi redoutable que Watson ?

C'est ce que l'on peut appeler une tuile. Vendredi, le sélectionneur Greg Townsend a appris qu'il ne pourrait pas compter sur son meilleur flanker, le rugueux Hamish Watson, qui n'est rien moins que celui qui a été élu meilleur joueur du Tournoi 2021. Celui qui a récemment battu le record de plaquages réussis dans le Tournoi (il en est à 180, et a battu le record de Lionel Nallet qui en comptait 154) a été testé positif au Covid vendredi et ne pourra tenir sa place, ce samedi Murrayfield. C'est un sacré coup dur pour le XV du Chardon. Mais ce changement, si on le considère comme un coup du sort, va peut-être mettre en lumière celui que l'on considère, au pays des Highlands, comme l'héritier de Hamish Watson.

Son nom ne vous dira certainement rien car, à 22 ans, il honorera à Murrayfield sa toute première sélection internationale. Ce jeune homme, c'est Rory Darge. En Écosse, tout le monde le considère comme le sosie de Watson. Il est vrai que les deux hommes possèdent un gabarit comparable, compact et râblé, si ce n'est que Darge est légèrement plus léger que son aîné (98 kg contre 103 kg). La comparaison physique s'arrête là. Car Darge ne porte pas cette abominable coupe mulet que Watson bichonne avec soin depuis des années.

En revanche, il cultive le même goût que son aîné pour les plaquages, les rucks, ou toutes autres formes de collisions avec l'adversaire. Comme Watson, il court aux quatre coins du terrain comme s'il était possédé. Et pour finir, on imagine qu'il doit également avoir un certain leadership puisqu'il était le capitaine des sélections de jeunes. On caricature, bien sûr, mais c'est pour mieux se méfier de l'adversaire...

Cros, l'homme à tout (bien) faire

Face à ce poison, le XV de France aura deux solides arguments à opposer : les Toulousains Anthony Jelonch et François Cros, eux aussi connus pour leur abattage défensif et leur efficacité dans les zones de ruck. Remplaçant contre l'Italie et frustré de son entrée en jeu, François Cros a retrouvé sa place de titulaire et remis les pendules à l'heure contre l'Irlande, où son activité et sa polyvalence ont été précieuses. Polyvalence, car le Toulousain sait absolument tout faire sur un terrain de rugby. Mieux, il le fait très bien.

Tel un caméléon, le Haut-Garonnais adapte son jeu en fonction de l'adversaire et des besoins de son équipe. À notre humble avis, il possède un profil bien plus complet que son vis-à-vis direct, dont nous avons parlé. Car en plus d'être un formidable guerrier dans le jeu au sol et un infatigable coureur, Cros est performant dans le jeu aérien.

Le Toulousain peut ainsi être sollicité sur les touches offensives, comme c'est régulièrement le cas dans son club, mais il est également un redoutable contreur, à l'image de cette balle de match qu'il a subtilisée aux Irlandais au Stade de France. Dernier point : son sélectionneur Fabien Galthié l'a fait travailler au poste de premier centre cette semaine. Une annonce qui a logiquement fait réagir sur les réseaux sociaux. Certainement trop même, puisqu'on a bien compris que le staff avait simplement fait cela pour prévoir l'imprévisible, et qu'il disposait de plusieurs options avant d'en arriver à cette configuration. Mais cela montre encore à quel point le flanker toulousain est un joueur complet...