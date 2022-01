L'évidence Louis Rees-Zammit (21 ans au début du Tournoi)

Évidemment il n'est pas inconnu au bataillon. Lors de son premier Tournoi l'année dernière, il avait époustouflé tout le monde. Ses quatre essais avaient largement participé au succès final des Gallois. Tout comme sa première saison en pro avec Gloucester (2019-2020) lors de laquelle il avait inscrit 15 essais... Surveillé de près par Wayne Pivac, il avait finalement été laissé de côté. Mais il avait pu s'entraîner avec le groupe gallois lors du Tournoi 2020. Pour cette édition 2022, on attend donc la confirmation de la jeune vedette (1,90m, 88kg). Sa pointe de vitesse sera inévitablement un atout pour sa sélection bien qu'il ne bénéficiera plus de l'effet de surprise.

L'hyperactif Taine Basham (22 ans)

Il dut remplacer Justin Tipuric au pied levé, et il fut bien plus que ça. Sam Warburton, ancien capitaine de la sélection galloise, l'a même désigné "star de la série" de tests à l'automne. Titulaire lors des quatre tests matchs, sur l'aile et au centre de la troisième ligne, Taine Basham a montré toute son agressivité et sa domination dans les duels défensifs et offensifs. Une éclosion telle qu'il est en ballottage ave Ross Moriarty et Aaron Wainwright pour démarrer avec le numéro 8 à Dublin le 5 février prochain.

Tests matchs - Taine Basham (Galles) contre l'AustralieIcon Sport

L'explosif Dewi Lake (22 ans)

Dur sur l'homme, il possède néanmoins une technique de mains très intéressante pour son poste (1,85m, 110kg). Sans le taulier Ken Owens (35 ans, 82 sélections), il aura un coup à jouer face à Ryan Elias, a priori numéro un, et Bradley Roberts, le natif de Durban, pas vraiment installé. Sa qualité de leader sera un plus d'après son sélectionneur : "Dewi Lake est quelqu'un que nous surveillons de près depuis un petit moment maintenant. On l'avait inclus dans notre groupe élargi avant les Barbarians en 2019. Il a été capitaine des moins de 20 ans et on pense qu'il est un bon joueur avec un grand avenir."