Comment analysez-vous cette victoire face à l'Italie ?

C'est une victoire satisfaisante : cinq essais et cinq points pour lancer le Tournoi, c'est très bien. Aujourd'hui, il nous faut juste savourer le moment.

Fabien Galthié, le sélectionneur, était absent ce dimanche parce qu'il avait été touché par le Covid. Comment avez-vous fonctionné, au juste ?

Tout était calé avec Fabien (Galthié) avant le match. Il nous est arrivé de communiquer tout au long de la rencontre sur des ajustements stratégiques et le coaching. On s'est bien dapaté, je pense.

Quels furent ces adaptations stratégiques ?

Les vingt ptemières minutes de la rencontre illustrent le fait que cette équipe de France n'avait pas joué ensemble depuis trois mois. Il fallait retrouver le tempo face à ces valeureux italiens et reprendre la ligne d'avantage. Dans des conditions climatiques assez délicates, les joueurs sont restés solides, sérieux, impliqués. Ils ont fini par monter en puissance en seconde mi-temps.

Comment avez-vous jugé la performance de Cameron Woki en deuxième ligne ?

Cameron a été à l'image de ce qu'il produit en équipe de France et en club depuis le début de la saison. Il a eu beaucoup d'activité. C'est un joueur généreux et sur lequel ses coéquipiers peuvent s'appuyer.

Comment jugez-vous la performance de Gabin Villière, auteur de deux essais face à l'Italie ?

La performance de Gabin est exceptionnelle. Il évolue à un poste qui peut donner la part belle aux marqueurs mais ce qui est caractéristique chez lui, c'est cet état d'esprit de guerrier. Il est un exemple à suivre pour ses coéquipiers.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Gabin Villière (France) a inscrit un triplé contre l'ItalieIcon Sport

Et celle de Grégory Alldritt, alors ?

C'est facile... Vous me posez des questions sur des joueurs qui donnent beaucoup... Plus sérieusement, ce qu'a réalisé Greg fut remarquable ; il fut constant, précis dans ses placements et globalement plein d'énergie.

A quoi vous attendez-vous face à l'Irlande, samedi ?

La prestation irlandaise contre le pays de Galles n'est pas une surprise. On parle quand même de la quatrième nation mondiale... Le challenge pour nous tous est donc de faire en sorte que les six jours nous séparant de l'Irlande soient les plus complets possibles. Nous savons que nous devons monter d'un cran. On le fera.

Comment allez-vous travailler, cette semaine ?

Fabien Galthié a déjà avancé sur le travail analytique du jeu irlandais. Cette semaine, nous n'aurons qu'une seule grosse séance d'entraînement, celle de mercredi. Mais ici, c'est la volonté commune qui comptera le plus.