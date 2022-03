Mourir à quatre points dans de pareilles circonstances ne peut pas laisser indifférent. Dan Biggar l'a bien montré après la rencontre, en exprimant toute sa contrariété, dans des propos relayés par WalesOnline : "Je suis frustré, agacé, déçu... Je pense que ce soir nous avons été la meilleure équipe. Seulement, nous jouions contre la meilleure nation du moment. Les grands matchs internationaux se jouent sur une ou deux actions charnières. Nous n'avons pas vraiment réussi les nôtres, contrairement aux Français." Le fait que les Gallois n'aient enregistré qu'une victoire dans ce Tournoi, contre l'Écosse, ajoute de l'amertume à cet échec.

Le site WalesOnline a aussi dévoilé les notes des joueurs de Wayne Pivac. Dans l'ensemble, les prestations sont jugées satisfaisantes. Mais on relèvera celle du demi d'ouverture Dan Biggar. Pour sa 99e sélection, il lui est attribué une note de 8/10, pour avoir "donné des coups de pied superbes, souvent hors de portée". "Son 50-22 montre sa belle vision du jeu et toute sa technique, note le média gallois, une prestation de capitaine." Jonathan Davies aussi sort du lot mais c'est pour le moins bien. Celui qui a connu les Lions britanniques et irlandais s'est malheureusement distingué par un en-avant commis à quelques mètres de l'en-but, au cours d'une occasion franche du XV du Poireau : "L'expression de son visage après avoir raté le ballon lors d'une occasion d'essai en dit long. C'était une opportunité qu'il fallait saisir. Plus tôt, le centre avait effectué quelques bonnes courses et s'était distingué en défense. Cependant il aura des cauchemars en repensant à cette action..."

La BBC, consciente de la performance défensive des Bleus, titre : "La France contient de valeureux Gallois et croit toujours en son rêve de grand chelem". Le média reconnu à l'international s'accroche au retour d'Alun-Wyn Jones, déclaré apte pour la réception de l'Italie. Le capitaine pourra connaître sa 150e sélection.